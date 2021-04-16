Лондон, , 19:31 — REGNUM Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы») сыграет в биографическом фильме Midas Man. Об этом 16 апреля пишет издание Elle Girl.

По данным СМИ, Форчун-Ллойд исполнит роль менеджера группы The Beatles Брайана Эпштейна. «Для меня огромная честь сыграть Брайана Эпштейна, человека, который оказал такое важное культурное влияние», — рассказал актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джейкоб Форчун-Ллойд — британский актёр, ставший известным благодаря сериалу «Ход Королевы», вышедшим в 2020 году. Он сыграл роль шахматиста Тоунса, в которого была влюблена главная героиня Бет Хармон (роль исполнила актриса Ани Тейлор-Джой).

Читайте ранее в этом сюжете: Снуп Догг и Скотт Эдкинс сыграют в новом сериале для Netflix про вампиров