Челябинск, 16 апреля 2021, 19:27 — REGNUM Выставка графических работ челябинской художницы Любови Серовой начала работать в Картинной галерее Музея изобразительных искусств 16 апреля. Открытый вернисаж выставки состоялся накануне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Для выставки «Рисунок: формула мироздания» отобраны работы большого формата. Как пояснили в музее, это делали «с учётом архитектоники пространства выставочного зала».
По словам художницы, форма венского стула красива и уникальна. Даже у старых, пришедших в негодность стульев может появиться своя вторая жизнь. Творческое взаимодействие с миром вещей — «какой-то космос», призналась она.
Ещё одна тема рисунков — деревенские стожки. Кто-то увидит в них просто стога, кто-то — символ дома, кто-то — еще нечто большее, отмечает художница.
Выставка «Рисунок: формула мироздания» продлится до 23 мая.
Любовь Серова родилась в 1968 году в Челябинске, здесь окончила художественное училище, затем прошла обучение на факультете станковой графики в Красноярском государственном художественном институте. Её работы участвуют в различных выставках с 1995 года.