Челябинск, 16 апреля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Выставка графических работ челябинской художницы Любови Серовой начала работать в Картинной галерее Музея изобразительных искусств 16 апреля. Открытый вернисаж выставки состоялся накануне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина Для выставки “Рисунок: формула мироздания” отобраны работы большого формата

Для выставки «Рисунок: формула мироздания» отобраны работы большого формата. Как пояснили в музее, это делали «с учётом архитектоники пространства выставочного зала».

Ирина Юрина Цикл «Стожки»

Любовь Серова «Стулья — это такое мое увлечение натюрмортами, предметным миром, который в себе таит очень много характеров, образов. Очень много у меня предметов в мастерской, это всё живёт какой-то своей жизнью, зависит о того, есть солнце в мастерской, нет солнца»

По словам художницы, форма венского стула красива и уникальна. Даже у старых, пришедших в негодность стульев может появиться своя вторая жизнь. Творческое взаимодействие с миром вещей — «какой-то космос», призналась она.

Ещё одна тема рисунков — деревенские стожки. Кто-то увидит в них просто стога, кто-то — символ дома, кто-то — еще нечто большее, отмечает художница.

Любовь Серова «Это работа с формой, технологии, которые я применяю для решения определённых задач. Я рисую просто стожки летние, когда всё летит, развивается солома, а есть стога зимние. Это разные задачи, разные способы, фактуры, мягкость карандаша»

Ирина Юрина Цикл «Аргазинские стожки. Зима»

Выставка «Рисунок: формула мироздания» продлится до 23 мая.

Любовь Серова родилась в 1968 году в Челябинске, здесь окончила художественное училище, затем прошла обучение на факультете станковой графики в Красноярском государственном художественном институте. Её работы участвуют в различных выставках с 1995 года.