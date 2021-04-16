Киев, , 19:26 — REGNUM Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе, в частности, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банк страны «Приватбанк».

Об этом сказал глава национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital, фрагменты из которого сегодня, 16 апреля, цитируют украинские СМИ.

Шевченко считает, что Приватбанк, которому в настоящий момент принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует «самых престижных международных инвесторов», в том числе из США и ЕС.

Глава регулятора выразил надежду, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в других украинских госбанках, не только Привате. По мнению Шевченко, приватизация части государственных банков поможет сделать банковскую систему Украины более независимой. По расчетам НБУ за следующие 5 лет доля государства в банковской системе Украины снизится с 55% до 25%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, прибыль «Приватбанка"за январь-февраль 2021-го составила 1,31 млрд грн, что в 7,8 раза меньше по сравнению с показателями прошлого года. При этом ПриватБанк остается самым прибыльным на Украине, ближайший конкурент —АО «Райффайзен Банк Аваль», получил прибыль 758,71 млн грн. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года, при президенте Порошенко, а до этого принадлежал структурам олигарха Игоря Коломойского.