Москва, , 19:20 — REGNUM У России есть запас болезненных для американского бизнеса мер, которые могут быть применены, но пока держатся «про запас», заявил 16 апреля на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, у Москвы нет рычагов, сопоставимых с санкциями США в отношении российского государственного долга, но есть и иные возможности для ответа.

«Объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб на самом деле нашими специалистами оценивается как абсолютно «по плечу» нашей экономике, я думаю, так оно и будет, мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход», — сказал Сергей Лавров.

«Но у нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас», — пояснил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США запретил американским финансовым институтам принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

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