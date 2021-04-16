Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Администрация музыкального потокового сервиса Apple Music направила письма музыкантам и исполнителям, в которых заявила, что будет платить им по 1 пенни ($0,01) за поток. Об этом 16 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты обратили внимание, что действие руководства Apple Music можно рассматривать как не слишком тонкий намёк на то, что создателям музыки более выгодно публиковать свои треки на этой платформе, чем у конкурента Spotify. Авторы газеты обратили внимание, что шведский музыкальный сервис платит музыкантам от трети до половины пенни за трансляцию.

Стоит отметить, что по состоянию на конец 2020 года Spotify активно пользовались около 345 млн человек, 155 из которых имели платную подписку. В середине 2019 года администрация Apple Music сообщила, что сервисом пользуются около 60 тыс. человек.

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