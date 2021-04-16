Киев, , 19:12 — REGNUM Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о конституционной процедуре, сделав таким образом шаг к переформатированию работы Конституционного суда (КСУ).

Об этом на брифинге 16 апреля заявил глава партии «Слуга народа» и заместитель главы фракции «СН» Александр Корниенко.

Политик отметил, что принятый законопроект позволяет перезагрузить деятельность КСУ без «посягательства на основы конституционного судопроизводства». Главная задача — обеспечить прозрачную работу этого суда, его подотчётность обществу и отсутствие конфликта интересов в деятельности судей.

«Мы хотим, чтобы судьи Конституционного суда работали честно, без конфликта интересов, в соответствии с Конституцией и в интересах общества. Если бы они так работали, то у нас вообще не было бы проблем с отменой реформ этими судьями», — заявил глава президентской партии.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт офиса президента Украины и КСУ начался осенью 2020 года, когда суд отменил часть антикоррупционной реформы, что вызвало резкую критику «западных партнеров» Киева. Сейчас работа суда по сути парализована, поскольку Зеленский своим решением «уволил» ряд судей, в том числе главу КСУ.