Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Актёр Скотт Эдкинс и рэпер Снуп Догг сыграют в новом фильме «Дневная смена» для сервиса Netflix. Об этом 16 апреля сообщает Billboard.

По данным издания, сериал станет дебютной работой режиссёра Джей Джей Перри. В фильме помимо Снуп Догга и Скотта Эдкинса сыграют Джейми Фокс и Дэйв Франко.

Добавим, что «Дневная смена» — вампирский экшен-триллер. Фильм расскажет об отце, работающим чистильщиком бассейнов, который на самом деле занимается истреблением вампиров.

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