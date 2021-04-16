Курган, , 19:09 — REGNUM В Курганской области к 16 апреля подтверждено ещё 36 случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 38 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 16 апреля выявлено 19 887 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 298 человек, скончались 365 пациентов с COVID-19.