Москва, , 19:09 — REGNUM Россия составит санкционные списки чиновников США, что станет зеркальным ответом на аналогичные шаги Вашингтона, сообщил 16 апреля журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что в список будут внесены восемь высокопоставленных американских чиновников, а сам список будет опубликован позднее.

«Говоря о персоналиях, какое-то время назад, до недавно объявленного пакета, американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе администрации президента, генеральной прокуратуры. Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», — сказал Сергей Лавров.

Он пояснил, что после его пресс-конференции МИД обнародует заявление об ответных мерах на «абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы».

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