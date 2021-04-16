Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Бри Ларсон выложила в сеть видео, в котором она показала, как учит играть Тессу Томпсон в Fortite. Ролик был опубликован 16 апреля на YouTube-канале актрисы.

Таким образом, Ларсон исполнила ранее данное поклонникам обещание по поводу того, что пригласит партнера по фильму «Мстители: Финал» поучаствовать в стриме. Стоит отметить, что Томпсон не является геймером и во время записи ролика она лишь наблюдала за игрой коллеги.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Бри Ларсон получила свой шкафчик в Fortite. Актриса также заявила, что вскоре раскроет поклонникам свой ник в игре.

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