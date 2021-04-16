Ижевск, , 19:00 — REGNUM В 2020 году доходы сенаторов от Удмуртии сократились. Так, представитель исполнительного органа госвласти республики в верхней палате парламента Любовь Глебова заработала почти на 3 млн меньше, чем годом ранее, а представитель Госсовета региона Юрий Фёдоров потерял в доходах около 1 млн рублей, свидетельствуют декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованные 16 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по итогам 2019 года Глебова заработала 17,011 млн рублей. В 2020 году доход сенатора сократился до 14,044 млн рублей. При этом супруг Глебовой заработал 116,305 млн рублей в прошлом году и 160,815 млн рублей в 2019 году.

Глебова двумя квартирами, площадь которых составляет 85,5 и 61,5 кв метров, в долевое собственности — квартира площадью 123 кв метра. Ещё двумя квартирами, площадь каждой из которых составляет 123 кв метра, владеет супруг парламентария. На супруга сенатора записано три жилых дома — 521 кв м, 76,6 кв м и 44,1 кв м. По половине доли в жилом доме на территории Германии площадью 541 кв м владеет каждый из супругов.

Также на супруга Глебовой записано четыре земельных участка различного назначения совокупной площадью 135,37 тыс. кв метров. Один участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки в Германии площадью 541 кв метр принадлежит супругам пополам. У супруга сенатора также есть четыре машиноместа.

Глебова ездит на автомобиле Audi A8L, супруг — на Lexus RX400h.

По сравнению с предыдущим годом, перечень объектов собственности увеличился на две квартиры и один земельный участок. При этом супруг Глебовой больше не имеет автомобиля BMW i3 REX.

Сенатор Юрий Фёдоров задекларировал по итогам 2020 года доход в размере 5,685 млн рублей, что ниже заработка в предыдущем году на 930 тыс. рублей. При этом супруга парламентария заработала почти на 3 млн больше, чем годом ранее — 12,226 млн рублей.

В пользовании Фёдорова, его супруги и несовершеннолетнего ребёнка находятся две квартиры площадью 97,5 и 132 кв метра. Фёдоров владеет двумя жилыми домами — 352,3 и 451,4 кв м, а также баней, гостевым, хозяйственным и чайным домами. На супругу сенатора записан торговый павильон и половина доли в нежило здании.

Также в списке земельных участков Фёдоров указал один дачный и четыре — под индивидуальное жилищное строительство, совокупная площадь составляет 7,853 кв м. Супруга владеет дачным участком площадью более 1,6 тыс. кв метров и половиной участка под административные и офисные здания площадью более 2 тыс. кв метров. Участок на 943 кв м под индивидуальное жилищное строительства принадлежит ребёнку сенатора.

Лично на Фёдорова записано шесть транспортных средств — автомобиль BMW X3, два прицепа, мотовездеход BALTMOTORS-SMC JAI и два снегоболотохода. Супруга парламентария также ездит на BMW Х5. По итогам года из перечня объектов собственности супруги Фёдорова исчезла квартира.