Салехард, , 18:59 — REGNUM Власти Ямала направили заявку в международный комитет на проведение Арктических зимних игр. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

Отмечается, что спортсмены Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в Арктических играх с 2004 года. Провести игры на Ямале правительство региона наметило ещё в 2014 году и готовило инфраструктуру для заявки.

Предварительно Ямал включён в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год. Автономный округ готов обеспечить необходимые условия для проведения соревнований по 18 зимним видам спорта.