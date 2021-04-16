Москва, 16 апреля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать в Вашингтон и поподробнее там проконсультироваться, сообщил 16 апреля журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

Такую рекомендацию Ушаков выдал Салливану на недавней встрече в Москве.

«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву «для консультаций».