Вашингтон, , 18:58 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 74 289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 887 больных COVID-19. Об этом сообщает 15 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его оценкам, за весь период пандемии на территории США выявлено уже почти 31,5 миллиона носителей коронавирусной инфекции, подтверждено более 565 тысяч летальных случаев.

Напомним, днём ранее в Соединённых Штатах было зафиксировано 75 375 случаев заболевания и 956 случаев смерти от COVID-19.