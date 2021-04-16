Москва, 16 апреля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Ответные меры будут приняты в отношении Польши, объявившей накануне, 15 апреля, о высылке трёх российских дипломатов, сообщил 16 апреля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя реакцию ряда стран на введённые Вашингтоном антироссийские санкции, Лавров сказал:

«Там еще, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом».