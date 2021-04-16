Москва, , 18:57 — REGNUM Первая грузовая компания (ПГК) планирует наращивать парк платформ и войти в топ-3 компаний в России по этому направлению. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании Сергей Каратаев. «Мы наращиваем парк за счет как 80-футовых, так и 40-футовых фитинговых платформ. Намерены как компания номер один в полувагонах и крытых вагонах войти как минимум в топ-3 по фитинговым платформам», — сказал он.

Каратаев назвал вполне достижимыми планы по увеличению парка на 7 тыс. таких платформ и отметил, что их может быть и больше. ПГК не исключает также слияния или поглощения с каким-либо игроком на рынке контейнерных перевозок.

«Есть разные способы стать крупным игроком: приобретение собственного парка или аренда, потенциальные M&A (сделки по слиянию и поглощению — прим. ТАСС) с существующими игроками», — добавил гендиректор ПГК.

В прошлом году компания провела семь сделок по покупке парка вагонов у разных собственников. По словам Каратаева, в прошлом году общий парк вагонов компании в оперировании вырос примерно на 6 тыс. за счет покупки и аренды. «Мы планируем укреплять свои лидерские позиции в полувагонах, крытых вагонах и компенсировать выбытие парка, которое нам предстоит в ближайшие годы», — пояснил гендиректор компании.

В ноябре прошлого года оператор в сообщении о стратегии развития до 2023 года отмечал, что готов инвестировать около 80 млрд рублей года в развитие сервиса и расширение парка.

Компания не планирует новых траншей облигаций в текущем году. «На этот год будут менее востребованным инструментом, но в будущем мы готовы рассматривать все способы привлечения долга», — сказал он.

По словам Каратаева, пока компания не нуждается в таком объеме средств. «Мы готовы поддерживать все инструменты, которые доступны на рынке для привлечения денежных средств, ‑ и облигации, и кредиты, и лизинг. Облигации для нас — не основной способ привлечения, но возможный», — пояснил он.

ПГК продолжает рассматривать возможность первичного размещения акций (IPO), однако считает преждевременным говорить о сроках в нынешней рыночной ситуации, заявил Каратаев. «Мы всегда говорили, что компания технически готова к IPO, и мы сохраняем интерес к первичному размещению акций», — сказал он. По словам Каратаева, компания будет готова к размещению после нормализации рынков, но пока преждевременно говорить, возможно ли проведение IPO в этом году. «Сейчас мы видим, что рынки восстанавливаются, в том числе спрос на продукцию наших основных клиентов, поэтому, если сохранится позитивный тренд по ставкам, можно будет вернуться к вопросу IPO», — отметил он.

Он сообщил, что IPO позволит компании, в частности, использовать акции при проведении сделок.