Нью-Дели, , 21:31 — REGNUM Генеральный директор Индийского института сыворотки, крупнейшего производителя вакцины в мире, попросил президент США Джо Байдена ослабить запрет на экспорт сырья, которое необходимо для производства вакцины от COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает Associated Press.

Дядя сэм (сс) PeteLinforth

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"Если слова об объединении и противостоянии пандемии не просто звуки, то ради международной индустрии вакцинации я прошу снять эмбарго на экспорт сырья из США, чтобы производство вакцин могло набрать обороты», — сообщил в своем Twitter Адар Пунавалла, генеральный директор Индийского института сыворотки.

Напомним, эксперты в Индии обеспокоены тем, что использование закона об оборонном производстве Соединенными Штатами для роста собственного производства вакцин приведет к прекращению поставок важного сырья за границу. Это уже стало помехой для производства вакцины в других частях мира.

Генеральный директор компании Moderna ранее сообщил, что эмбарго на экспорт также мешает американским фармацевтическим компаниям поставлять вакцины по всему миру.