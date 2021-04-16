Вильнюс, , 18:52 — REGNUM О вызове посла России Алексея Исакова в литовский МИД 16 апреля сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

Уточняется, что литовский МИД выразил Исакову «неодобрение внешней политики, проводимой Россией». Российские власти, как подчеркнули в министерстве, якобы нарушают права человека.

Так, Вильнюс выразил неодобрение ситуацией с осуждённым Алексеем Навальным и ситуацией на Украине. Российскому дипломату была вручена нота протеста.

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