Одесса, Украина, , 18:53 — REGNUM Сотрудники Одесской таможни задержали в городском порту армейский тягач Oshkosh, предназначенный для перемещения американских танков Abrams. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В пресс-службе рассказали, что машину пытались ввезти на Украину под видом гражданского седельного тягача. Таможенники установили, что это транспортное средство предназначено для буксировки танков массой до 105 тонн и относится к «Системам для перевозки тяжелого оборудования».

«Случай с тягачом для танка в очередной раз демонстрирует, что вопрос контрабанды очень обширный и требует системного подхода», — процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя Гостаможслужбы Украины Руслана Черкасского.

Чиновник отметил, что в первом квартале 2021 года таможенники предотвратили 86 фактов незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатки.

Как сообщило издание Liga.net, ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны трёх человек, которых в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвали «контрабандистами» и ввели против них санкции.

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