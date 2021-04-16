Одесса, Украина, 16 апреля 2021, 18:53 — REGNUM Сотрудники Одесской таможни задержали в городском порту армейский тягач Oshkosh, предназначенный для перемещения американских танков Abrams. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В пресс-службе рассказали, что машину пытались ввезти на Украину под видом гражданского седельного тягача. Таможенники установили, что это транспортное средство предназначено для буксировки танков массой до 105 тонн и относится к «Системам для перевозки тяжелого оборудования».
Чиновник отметил, что в первом квартале 2021 года таможенники предотвратили 86 фактов незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, спецсредств и взрывчатки.
Как сообщило издание Liga.net, ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны трёх человек, которых в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвали «контрабандистами» и ввели против них санкции.
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