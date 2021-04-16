Тюмень, , 18:47 — REGNUM В исторической части Тюмени появится кампус Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании в уральском полпредстве с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Стоимость строительства кампуса Западно-Сибирского НОЦ оценивается в 4,5 млрд рублей. Сроки строительства обозначены главой региона как 2022−2025 годы.

Также Александр Моор напомнил о строительстве нового корпуса Тюменского государственного университета за 4,2 млрд рублей и школы естественных наук стоимостью 3,5 млрд рублей. Для школы на условиях государственно-частного партнерства построят комплекс общежитий общей стоимостью три миллиарда рублей.

Всего на развитие кампусного пространства в Тюменской области планируют затратить около 16 млрд рублей.