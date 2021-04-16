Москва, 16 апреля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за 2020 год увеличила свои доходы, но на символическую, в масштабах заработанного, сумму. Об этом свидетельствует опубликованная декларация главы верхней палаты.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Декларированный годовой доход сенатора Матвиенко в 2020 году составил 17 млн 473 тыс. 86 рублей. Годом ранее он составлял 16,7 млн рублей.

Существенных изменений в составе собственности за минувший год у Валентины Матвиенко не произошло.

В собственности у главы Совфеда находятся дачный земельный участок площадью 3667 кв. метров, а также прилегающий к нему склон, не подлежащий застройке, площадью 2771 кв. метр. Матвиенко владеет дачей (729 кв. м) и хозблоком (255 кв. м). Из городской недвижимости в собственности спикера — квартира (290 кв. м) и 1/25 доли машино-места (22 кв. м).

Кроме того, в собственности Валентины Матвиенко находятся три нежилых здания (площадью 551, 110 и 102 кв. метров), а также объект незавершенного строительства (250 кв. м).

В пользовании у Матвиенко — четыре земельных участка (в статусе «земли населённых пунктов») общей площадью 6529 кв. метров, а также служебная дача площадью 730 кв. метров.