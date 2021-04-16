Юрмала, Латвия, 16 апреля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Российский певец Леонид Агутин рассказал в интервью для шоу «Личные связи» о том, что изменил своей жене — артистке Анжелике Варум. Видео было опубликовано на YouYube-канале Юрия Костина.

Эжен де Блаас. Паук и муха (фрагмент). 1889

Измена случилась на конкурсе «Новая волна» в 2011 году в Юрмале. Тогда выпивший Агутин поцеловал неизвестную ему девушку, а кто-то из присутствующих это снял на видео. «На каких-то несколько минут крыша моя съехала», — объясняет исполнитель.

Также Леонид Агутин признался, что этот инцидент стал причиной для мыслей о разводе. «Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — рассказал он.