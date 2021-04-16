Париж, , 18:41 — REGNUM Военное ведомство Франции решило раскрыть часть данных по проекту нового атомного авианосца, который предстоит построить.

Минобороны страны опубликовало программу строительства корабля и часть его тактико-технических характеристик.

Сообщается, что строительство французского авианосца нового поколения будет вестись на верфи в Сен-Назере в западной части Франции по крупноблочной сборочной схеме. Авианосец планируется достроить не позднее 2036 года, а затем начать его испытания в Нормандии. В 2038 году новый авианосец должен войти в строй ВМС Франции и заменить единственный авианосец «Шарль де Голль».

Водоизмещение нового корабля не будет превышать 70 тыс. тонн, экипаж будет состоять из 1100 человек команды и 700 человек летчиков и другого персонала авиакрыла. Авианосец оснастят ядерной силовой установкой и американскими электромагнитными катапультами типа EMALS, для установки которых корабль пройдет ряд испытаний в США.

Основу авиакрыла нового авианосца должны составить палубные истребители Rafale-M, которые уже совершали вылеты с американского авианосца George H.W. Bush (CVN-77) в 2018 году.

В перспективе авиакрыло нового авианосца может быть пополнено перспективными боевыми самолетами, создающимися по программе SCAF (Système Aérien de Combat Futur).

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