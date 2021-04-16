Москва, , 18:27 — REGNUM Партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» срывают съезд и регистрацию. Представители партии во второй раз получили отказ в предоставлении площадки для съезда.

Партийный съезд был запланирован на 25 апреля. После него партия планировала подавать документы на государственную регистрацию в Минюсте. Но администрация гостиничного комплекса «Измайлово», с которой был заключен договор о проведении мероприятия, второй раз отказала в предоставлении площадки. Отказ был мотивирован тем, что в помещении внезапно произошел «сбой в системе пожаротушения». В связи с этим «проведение мероприятия не представляется возможным». Это уже второй отказ: в марте гостиница отказывала партии в предоставлении помещения на запланированную дату — 24 апреля — мотивируя это внеплановой «проверкой противопожарных систем». Тогда партия приняла решение перенести съезд на 25 апреля. Соответствующее извещение было опубликовано в «Российской газете». Сейчас партии снова отказали: выяснилось, что 25-го не будут работать противопожарные системы, которые планируют проверять 24-го.

В партии Лимонова эти события прокомментировали ИА REGNUM так: «Очевидно, за этим решением стоят силовые структуры, которые заинтересованы в срыве съезда и регистрации. Но мы уже заявляли, что не намерены отказываться от проведения съезда. История с гостиницей «Измайлово» ситуацию не изменила. Партия «Другая Россия Э.В. Лимонова» проведет съезд в любом случае — несмотря на незаконные действия властей и силовиков».