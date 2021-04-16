Париж, 16 апреля 2021, 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом он заявил 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский отметил, что Путин и Байден могут обсудить Украину без участия самой Украины, поскольку большим странам кажется, что мир вращается вокруг них.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сказал, что летом 2021 года может стать понятно, какие именно страны поддерживают идею предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
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