Париж, , 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом он заявил 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я считаю, это правильно, очень своевременно и очень важно. В любом вопросе, когда есть такой диалог, как говорится, пушки молчат», — сказал он.

Зеленский отметил, что Путин и Байден могут обсудить Украину без участия самой Украины, поскольку большим странам кажется, что мир вращается вокруг них.

«Но мир намного больше… Мы ощущаем, что самая сильная страна не та, в которой есть оружие, а те, в которых есть вакцина… Иногда от небольших стран зависит будущее», — подытожил украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сказал, что летом 2021 года может стать понятно, какие именно страны поддерживают идею предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

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