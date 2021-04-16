Майкоп, , 18:25 — REGNUM В пятницу, 16 апреля член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод с рабочим визитом посещает Республику Адыгея. Правозащитник проводит встречи с представителями власти региона, избирательных комиссий, общественниками, экспертами и политическими партиями. В центре обсуждения вопрос о том, как в Республике проходит подготовка к проведению качественного контроля за избирательными кампаниями 2021 года.

В период их проведения, рассказал на площадке круглого стола Александр Брод, для сбора достоверной информации о ходе избирательного процесса СПЧ направит в регион мониторинговые группы — «они будут работать со всеми институтами гражданского общества и посещать участки». Проводить мониторинг кампаний в составе Общественного штаба по наблюдению будут и представители Ассоциации НОМ.

Александр Брод сообщил о важнейших направлениях работы штаба, которые необходимо реализовывать уже сегодня. «Мы ориентируем общественные штабы делать акцент в своей работе не только на днях голосования, но и на всём протяжении кампаний. В ряде регионов есть практика, когда избирательные комиссии вместе с общественниками начинают проверять доступность избирательных участков, снабжение их всеми необходимыми средствами», — рассказал он. Вместе с тем, подчеркнул эксперт, серьёзная роль общественников будет значима и в регулировании проблемных вопросов, с которыми могут столкнуться кандидаты и партии на этапе регистрации — «этот процесс должен быть максимально прозрачным, сопровождаться соблюдением равных условий для всех участников процесса». В качестве примера Александр Брод привёл опыт Пермского края, когда на проверке подписных листов кандидатов присутствовали эксперты и журналисты, а сама процедура транслировалась в Интернет.

Отдельное внимание член СПЧ обратил и на необходимость качественной работы штаба по выявлению фактов незаконной агитации, объясняя значимость этого вопроса тем, что не всегда политические силы используют добросовестные приёмы общения с избирателями (возможны факты подкупа, применения административного давления и «война компроматов»). «Общественные штабы должны тщательно за этим наблюдать, выявлять соответствующие факты, сообщать о них в избирком и в правоохранительные органы», — пояснил эксперт.

По словам Александра Брода, общественникам важно выстраивать и конструктивное сотрудничество с политическими партиями: обучать их представителей независимому наблюдению по единой программе ОП РФ и НОМ, а также приглашать участвовать в обсуждении актуальных вопросов кампаний на площадку Общественного штаба.