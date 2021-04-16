Брюссель, , 18:22 — REGNUM Осуждение диверсии в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран) последует со стороны ЕС, если факт диверсии будет подтверждён в ходе расследования, сообщил 16 апреля на пресс-конференции представитель внешнеполитической службы Европейского союза.

Он отметил, что пока не было подтверждено независимыми экспертами акта диверсии в Натанзе. Однако если это будет доказано, значит, организаторы аварии хотели сорвать переговоры по ядерной сделке в Вене.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, установка по обогащению урана в Натанзе была выведена из строя 11 апреля. Тегеран объявил, что это были целенаправленные действия с целью создать аварию в распределительной электросети.

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