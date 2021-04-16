Дубна, Московская область, , 18:21 — REGNUM В пятницу, 16 апреля стартовал первый хакатон нового сезона конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Открыл хакатон круглый стол «Образование и развитие кадров (EdTech)», который прошёл в «Деловом клубе» городе Дубна. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, организаторы Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», первые лица региона, представители постановщиков кейсовых заданий, эксперты ведущих EdTech-компаний, а также представители бизнеса.

Спикеры обсудили подходы в цифровой трансформации образования в России, поиск и удержание кадров, формирование у специалистов региона компетенций, необходимых для управления проектами в рамках цифровой трансформации, и другие актуальные темы.

«Прошлый сезон продемонстрировал, сколько социальных лифтов предоставляет «Цифровой прорыв» участникам. Некоторые конкурсанты устроились в компании-кейсодержатели, другие работают над собственными проектами, в том числе в рамках нашего бизнес-акселератора на базе Южного IT-парка. Сейчас участникам предстоит также помочь кейсодержателям создать IT-решения для образовательных и HR-вызовов. На хакатоне «Образование. Развитие кадров» представлены 8 кейсов, в том числе 1 кейс от федерального органа исполнительной власти, 2 — от региональных органов исполнительной власти, еще 2 — от некоммерческих организаций и 3 кейса от крупных корпораций», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Россия находится в лидерах по количеству компаний, в которых цифровая трансформация находится на ранней стадии — 80,7%, а также по количеству компаний, где цифровая трансформация перешла на продвинутый этап — 15,5%. Для государства и бизнеса важно обеспечить страну, ИТ-бизнес, квалифицированными кадрами. Сегодня участники первого полуфинала «Цифрового прорыва» приступят к решению амбициозных кейсов. Отмечу, что один из кейсов подготовлен Центром компетенций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики «АНО «Университет НТИ 2035» и Кластер РАЭК EdTech. Командам будет предложено создать игру по развитию цифровой грамотности», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

«Конкурс «Цифровой прорыв» даёт возможность обновления программ ИТ-подготовки Университета «Дубна» с точки зрения методов подготовки специалистов ИТ, учёта в обучении самых современных трендов развития цифровой экономики, расширения круга организаций-партнеров из числа ведущих компаний ИТ-отрасли. Для вузов опыт участия в такого рода проектах чрезвычайно важен для выявления дефицитов образовательных программ, в которых цифровые технологии являются ключевым инструментарием», — подчеркнул ректор государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

161 команда займётся решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране. Цифровые помощники, кружки и секции, HR, стажировки, цифровая грамотность, геймификация — этим и другим вопросам посвящены кейсы хакатона. Помогать и оценивать их будут 125 экспертов, 30 трекеров и 11 код-ревьюеров, в числе которых представители Samsung, Mail.ru, Государственной корпорации Росатом. К работе первого полуфинала подключатся первые региональные точки «Цифрового прорыва» в Дубне, Саратове, Туле, Ижевске, Волгограде, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Также все три дня будет работать медиастудия в Москве. Итоги хакатона будут подведены в воскресенье, 18 апреля. Общий призовой фонд хакатона составляет 4,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Генеральный партнёр конкурса — Госкорпорация «Росатом». Цифровой партнёр — ПАО «Ростелеком». Партнёр — Baring Vostok.