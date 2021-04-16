Дубна, Московская область, 16 апреля 2021, 18:21 — REGNUM В пятницу, 16 апреля стартовал первый хакатон нового сезона конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Открыл хакатон круглый стол «Образование и развитие кадров (EdTech)», который прошёл в «Деловом клубе» городе Дубна. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, организаторы Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», первые лица региона, представители постановщиков кейсовых заданий, эксперты ведущих EdTech-компаний, а также представители бизнеса.
Спикеры обсудили подходы в цифровой трансформации образования в России, поиск и удержание кадров, формирование у специалистов региона компетенций, необходимых для управления проектами в рамках цифровой трансформации, и другие актуальные темы.
161 команда займётся решением кейсов EdTech, направленных на развитие кадров и цифровизацию образования в стране. Цифровые помощники, кружки и секции, HR, стажировки, цифровая грамотность, геймификация — этим и другим вопросам посвящены кейсы хакатона. Помогать и оценивать их будут 125 экспертов, 30 трекеров и 11 код-ревьюеров, в числе которых представители Samsung, Mail.ru, Государственной корпорации Росатом. К работе первого полуфинала подключатся первые региональные точки «Цифрового прорыва» в Дубне, Саратове, Туле, Ижевске, Волгограде, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Также все три дня будет работать медиастудия в Москве. Итоги хакатона будут подведены в воскресенье, 18 апреля. Общий призовой фонд хакатона составляет 4,5 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Генеральный партнёр конкурса — Госкорпорация «Росатом». Цифровой партнёр — ПАО «Ростелеком». Партнёр — Baring Vostok.