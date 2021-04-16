Пекин, , 18:16 — REGNUM В Совете Безопасности ООН в режиме видеоконференции прошло открытое заседание по вопросу содействия процессу политического урегулирования в Йемене. Выступая в ходе мероприятия, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан отметил укреплении тенденции к мирному политическому решению спорных вопросов, однако подчеркнул, что военные столкновения по-прежнему продолжаются. Об этом 16 апреля сообщает Синьхуа, делая акцент на том, что переговоры и консультации пока не привели к облегчению гуманитарного положения мирных жителей.

Отмечая важность гуманитарного приоритета действий ООН в Йемене, Гэн Шуан высоко оценил новые инициативы Саудовской Аравии, поставив их в пример другим странам и выразил надежду, что все страны региона, влияющие на ситуацию в зоне конфликта внесут свой вклад в безотлагательный запуск политического диалога.

Постпред КНР привлек внимание к пяти пунктам по достижению мира и стабильности на Среднем Востоке, которые были выдвинуты главой МИД КНР Ван И во время визита в Саудовскую Аравию. Со своей стороны Китай продолжит оказывать Йемену продовольственную и медицинскую помощь, а также уже подписал с этой страной соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве.