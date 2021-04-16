Симферополь, , 18:13 — REGNUM Уголовное дело в отношении двух прокуроров отделов аппарата прокуратуры Республики Крым, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, возбуждено следственными органами, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Речь идёт о ранее возбуждённом уголовном деле в отношении начальника следственного управления УМВД России по Симферополю. Как полагает следствие, именно сотрудники прокуратуры стали посредниками в совершении преступления.

«Установлено, что в феврале текущего года предприниматель обратился к знакомым сотрудникам прокуратуры с просьбой оказать содействие в непривлечении к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Работники ведомства, действуя в составе группы, потребовали за это передать им взятку в размере девяти миллионов рублей, намереваясь передать должностному лицу полиции за решение вопроса 7,5 миллионов рублей. Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по г. Симферополю, с которым взаимодействовали в силу занимаемых должностей и давнего знакомства», — уточнили в СК.

Полицейский был задержан 5 апреля после получения взятки в 7,5 млн рублей, деньги были переданы сотрудниками прокуратуры.

В рамках следствия проведены допросы, обысковые мероприятия в СУ УМВД России по г. Симферополю, прокуратуре Республики Крым, а также по местам жительства всех фигурантов уголовного дела, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия.

Сотрудники прокуратуры задержаны, они признают вину в полном объёме. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста. Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю уже предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, он арестован.