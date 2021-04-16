Пекин, , 18:11 — REGNUM Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовала данные об итогах промышленного и социального развития страны за первый квартал 2021 года. Об этом 16 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что экономика страны преодолела кризисный период и вышла на траекторию устойчивого роста.

Так, объем ВВП Китая за указанный период в годовом исчислен вырос на 18,3%, что объясняется высоким спросом на внешних и внутреннем рынках, оказавшем положительное воздействие на уровень экономической активности. На 24,5% также в годовом выражении в Китае выросла добавленная стоимость — важнейшей показатель промышленной активности в производственном секторе. Зафиксирован значительный рост объема инвестиций в основные фонды, который составил в первом квартале 25,6%.