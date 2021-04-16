Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал причину, из-за которой 80-летний петербуржец скончался по дороге домой из поликлиники, где только что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, пожилой мужчина скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца.

«Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец проинформировал, что в городе зарегистрировано несколько случаев летальных исходов среди вакцинированных людей. Однако чиновник не связывает эти смерти с самой прививкой: он указал, что они произошли либо в период между двумя прививками, либо сразу после вакцинации, когда иммунитет к вирусу еще не выработался.

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Тем временем 15 апреля стало известно, что в Петербурге скончался 80-летний мужчина, который возвращался домой из поликлиники, где сделал прививку от ковида. Всего в городе на Неве известно от трех летальных случаях, которые последовали вскоре после вакцинации. При этом ни одна из смертей не признана как связанная с вакциной.

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