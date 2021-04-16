Париж, , 18:14 — REGNUM В июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По его словам, летом 2021 года состоится саммит Украина — НАТО, на котором страны — участницы альянса могут прояснить свою позицию по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на ближайшей встрече в «нормандском формате» на уровне советников Украина предложит свои инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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