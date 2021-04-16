Чебоксары, , 18:10 — REGNUM Кадровые перестановки в правительстве Чувашии продолжаются. Освобожден от занимаемой должности заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Башлаев.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 апреля, глава республики Олег Николаев.

Таким образом, в настоящее время два поста замминистра строительства стали вакантными.

Напомним, Башлаев был назначен заместителем министра строительства чуть больше года назад — 4 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2021 года по собственному желанию был отправлен в отставку глава минстроя Александр Героев. В тот же день пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ в статусе вице-премьера занял Павел Данилов.

5 апреля снят с должности пресс-секретаря главы Чувашии — заместителя руководителя главы администрации республики Александр Кузин.

6 апреля текущего года был уволен заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин.

14 апреля был освобождён от должности исполняющего обязанности министра природы Александр Воробьев. Временное исполнение обязанностей главы минприроды Чувашии возложено на первого заместителя Елену Хомченко.