Пекин, , 18:07 — REGNUM В Китае внимательно наблюдают за активностью США в Афганистане. Так, китайские СМИ уделяют внимание необъявленному визиту в эту страну госсекретаря США Энтони Блинкена и его переговорам с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом, в частности, 16 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центре переговоров находились вопросы, связанные с предстоящим выводом военного контингента США из этой страны.

Сообщается, что афганская сторона заверила собеседника в том, что силы обороны и безопасности страны в состоянии обеспечить и защитить мир и спокойствие, а Э. Блинкен в ответ подчеркнул, что вывод войск США не означает ослабления внимания к Афганистану и уровня отношений с его властями. Госсекретарь пообещал Кабулу всемерную дипломатическую и гуманитарную поддержку.

Напомним, что президент США Джозеф Байден на днях заявил о том, что США выведут войска из Афганистана до 11 сентября текущего года.