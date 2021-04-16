Киев, , 18:05 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе может прибыть с визитом на Украину для участия в заседании «Ассамблеи новых вкладчиков» и посещения новых объектов инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами.

Об этом прессе заявил сегодня, 16 апреля, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

Чиновник подчеркнул, что генеральный директор МАГАТЭ намерен приехать на Украину впервые за 12 лет, назвав это «очень важным моментом».

«Это еще один сигнал международного сообщества, что они рядом с нами, и они с первого дня, фактически поддерживая нас, продолжают это делать и дальше», — отметил Боруховский.

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля на Украине планируется первое заседание «Ассамблеи новых вкладчиков», которая должна решить вопросы заключения нового соглашения с мировым сообществом в отношении предоставления помощи в борьбе с последствиями чернобыльской катастрофы.