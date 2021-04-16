Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM В петербургской Прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района произошло массовое отравление детей. За несколько дней там зарегистрировано девять случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди учащихся начальных классов. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в связи с регистрацией в период с 12 по 16 апреля девяти случаев заболеваний среди учеников начальных классов ГБОУ Прогимназия «Радуга» №624 Санкт-Петербурга проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Также был организован комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы; установлено медицинское наблюдение за контактными лицами; организованы дезинфекционные мероприятия; проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных обучающихся и персонала гимназии.

«Ситуация находится на контроле Управления», — заверили в Роспотребнадзоре.