Киев, , 21:37 — REGNUM Соединенные Штаты предупреждают Россию о последствиях в случае агрессии в отношении Украины, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия», — сказала Квин и добавила, что «Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугиваний и агрессии со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат снабжать Украину небоевым снаряжением, некоторыми видами оружия и военными специалистами.