Москва, , 17:59 — REGNUM Если миллион нелегальных мигрантов покинут Россию, это приведет к улучшению ситуации на рынке труда, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Если миллион нелегалов покинут Россию, уверен, что это приведет и к снижению преступности, и к улучшению ситуацию на рынке труда — работодатели будут вынуждены платить гражданам России более достойные деньги, потому что не будет готовых работать за копейки и жить в нечеловеческих условиях мигрантов-нелегалов», — рассуждает Лебедев в Facebook.

В целом он назвал прекрасной новостью то, что МВД России потребовало более чем от 1 млн нелегалов из стран СНГ покинуть Россию и пригрозило им выдворением и дальнейшим закрытием границ.

«Но, к сожалению, у нас несколько шизофреничная система государственного управления. МВД выдворяет мигрантов, а Минсельхоз, Минстрой и некоторые другие ведомства изо всех сил лоббируют их ввоз», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил о том, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет жесткие меры.

По данным министерства, в России незаконно находятся 120 тыс. граждан Азербайджана, 61,3 тыс. граждан Армении, почти 50 тыс. граждан Казахстана, 115,5 тыс. граждан Киргизии, 56 тыс. граждан Молдавии, 248 тыс. граждан Таджикистана, 332,6 тыс. граждан Узбекистана и около 152 тыс. граждан Украины.

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