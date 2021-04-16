Нью-Йорк, США, , 18:03 — REGNUM Не повторять ошибок прошлого призвал США и их сателлитов постпред РФ при ООН Василий Небензя на неофициальной встрече в СБ ООН.

Пробирка Колина Пауэлла

Комментируя доклад ОЗХО, в котором утверждается, будто бы Сирия применила в 2018 году хлор, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что возникает «чувство дежавю».

Он напомнил, что Ирак начали бомбить в 2003 году, опираясь на тогдашнего госсекретаря Колина Пауэлла, который «очень ярко описывал ужасающие преступления иракского режима и допущенные им нарушения режима нераспространения оружия массового уничтожения».

Позже выяснилось, что химического оружия у Ирака не было и что пробирка, которой потрясал Пауэлл, была обманом. Но государственность в Ираке была разрушена. Он призвал прекратить обвинять сирийского президента Башара Асада «во всех смертных грехах, включая нарушение режима нераспространения».

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