Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Власти США приняли решение об исключении Швейцарии и Вьетнама из американского списка стран, манипулирующих валютой, в который они были включены в конце 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 16 апреля докладе министерства финансов США.

Как указываетсе в документе, министерство не нашло достаточных доказательств, которые позволяли бы сделать вывод о том, что Швейцария и Вьетнам манипулируют своим обменным курсом для «какой-либо из целей, перечисленных в Законе о торговле и конкуренции от 1988 года».

Тем не менее отмечается, что американский минфин считает необходимым продолжить взаимодействие со Швейцарией и Вьетнамом и провести более тщательную оценку событий в мировой экономике за 2020 год, чтобы установить, имели ли место факты вмешательства со стороны правительств этих стран в работу валютных рынков.

Напомним, Соединённые Штаты включают в список «валютных манипуляторов» государства, которые осуществляют интервенции центрального банка для снижения курса своей национальной валюты.