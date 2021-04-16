Калуга, 16 апреля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в Калуге на базе ФОК «Юбилейный» состоялось открытие 10-го турнира по волейболу, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участников турнира приветствовал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылись соревнования памяти погибших сотрудников ОВД

В спортивных баталиях принимают участие юношеские команды из разных регионов страны и ближнего зарубежья. В этом году соревнования пройдут между 25 командами из Калуги, Москвы, Орла, Нижнего Новгорода, Брянска, Тулы и Абхазии.

«Соревнования посвящены памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, кто-то из них погиб на территории Калуги и области, кто-то во время командировок на Северный Кавказ, — отметил Юрий Моисеев. — Сегодня мы отдаём дань памяти героям, до конца исполнившим свой долг. Ребята, которые участвуют в турнире, могут и должны брать с них пример. Любой спорт готовит человека к тому, чтобы добиваться максимальных результатов, постоянно работать над собой, постоянно совершенствоваться, становиться лучше, сильнее, быстрее. Всё это обязательно пригодится тем, кто решит связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел».