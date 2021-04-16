Красноармейский район, , 17:52 — REGNUM В селе Караево рухнула водонапорная башня, которая была установлена в 2020 году на средства бюджета республики в рамках капитального ремонта объектов водоснабжения. Об этом сообщает минстрой Чувашии.

Причиной обрушения стало то, что она была возведена подрядчиков некачественно и при неподходящих погодных условиях. Новая водонапорная башня уже заказана, на ее установку дополнительных средств выделят не будут, поскольку работы выполнит подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

По словам и.о. министра строительства архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимира Максимова, в период, пока не будет приобретена новая водонапорная башня, водоснабжение сел будет осуществляться с помощью установленной старой башни. «Она способна временно обеспечить функции по водоснабжению», — заверил глава ведомства.

Планируется, что в текущем году будут отремонтированы ещё 99 водонапорных башен. Средства распределят в муниципалитеты до конца апреля. Максимов подчеркнул, что подрядчикам необходимо обращать особое внимание на качество выполнения работ, а заказчикам — на приемку готовых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в селе Батырево была демонтирована водонапорная башня, которая деформировалась и вызвала беспокойство у жителей. 14 марта обслуживающей организацией была обнаружена деформация ствола одной из водонапорных башен. По информации районных властей, в ходе ремонта установлено, что толщина с учётом износа не превышает 3 мм.

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