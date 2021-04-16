Москва, , 17:48 — REGNUM Число пассажиров в Московском метрополитене с начала 2021 года увеличилось на 44%. Об этом сообщается 16 апреля в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«В Москву пришла настоящая тёплая весна. Вы стали больше гулять, чаще ездить на метро и МЦК, и у нас новые рекорды после ограничений. Вчера вы сделали 7,27 миллиона поездок. Это 82% от такого же дня в 2019 году, а с начала 2021 года пассажиров метро стало на 44% больше», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на МЦК днём 16 апреля зафиксировано на 7% больше пассажиров, чем в этот же день 2019 году.

В департаменте призвали пассажиров общественного транспорта столицы не забывать об использовании средств индивидуальной защиты и «беречь себя и окружающих».