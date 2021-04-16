Анкара, , 17:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на тему «российско-украинского кризиса», сообщает 16 апреля администрация турецкого президента.

Отмечено, что этот вопрос обсуждался среди иных, таких как ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане.

«В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, в том числе ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, а также российско-украинский кризис. Эрдоган выразил уверенность, что он должен решаться через диалог, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — указано в сообщении администрации президента Турции.

Как сообщало, Киев демонстративно стягивает к линии соприкосновения в Донбассе сотни единиц бронетехники, усиливает обстрелы городов и поселков, но на этом фоне устраивает истерики по поводу плановых учений Российской армии, проводящихся на полигонах в юго-западной части России.

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