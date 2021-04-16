Москва, , 17:45 — REGNUM Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Николай Наумов раскритиковал 16 апреля решение КДК РФС наложить санкции на клуб за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской в преддверии матча 25 тура РПЛ со «Спартаком» (Москва).

«Думал, что КДК накажет Сухину штрафом, … но нельзя из-за действий одного человека… Догадки нельзя принимать за основу. Самое страшное, что наказывают огромную группу людей. … Я возмущён», — передает слова Наумова «Р-Спорт».

По словам экс-президента железнодорожников, «Спартак» в данной ситуации повёл себя некорректно, т.к. проиграл в честной борьбе.