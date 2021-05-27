Весной 2021 года на территории Донбасса произошло новое обострение: власти ДНР заявили о концентрации украинских военных и техники у линии соприкосновения. Официальный Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в переброске войск к украинским границам. В апреле украинские войска вновь начали обстрел Донбасса, в результате которого погибло несколько человек.

В ответ на обвинения из Киева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе перемещать свои войска по собственному усмотрению. Параллельно замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил Украине, что новая атака на Донбасс станет началом конца этой страны, и российская сторона будет вынуждена встать на защиту своих сограждан в случае атаки на ДНР и ЛНР.

Уже 16 апреля власти ДНР инициировали созыв экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с напряжённой обстановкой в этом регионе.

О том, как развивается ситуация на территории Донбасса, рассказывает ИА REGNUM.

Война на Украине. Иван Шилов ИА REGNUM
17:51 16.04.2021

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Дарья Морозова заявила о беспрецедентном росте военных настроений официального Киева, что грозит полномаштабным конфликтом в регионе.

«Несмотря на все усилия, которые были предприняты участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, украинские власти снова возвращаются к тому самому мышлению, которое повлекло за собой слезы и жертвы среди мирного населения республик. Подобные действия Киева являются еще одним доказательством беспрецедентного роста военных настроений украинских властей. Рост напряженности уже не только на границах, но и в центральных районах республик может в любой момент привести к возобновлению полномасштабных боевых действий», — говорится в заявлении Морозовой.

17:53 16.04.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили «кризис в отношениях между Россией и Украиной».

Эрдоган сообщил, что «верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений».

17:54 16.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он настроен на разговор с тремя лидерами стран «нормандского формата», в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

17:56 16.04.2021

В кабинете министров Германии заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о важности реализации «Минска-2» и продолжения работы в «нормандском формате».

18:06 16.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом он заявил 16 апреля в Париже, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом:Зеленский заявил, что надеется на проведение «нормандского» саммита

18:14 16.04.2021

В июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом: Зеленский намерен узнать, какие страны готовы дать Украине ПДЧ в НАТО

18:29 16.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом он заявил 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Подробности в материале: Зеленский о встрече Путина и Байдена: «Когда есть диалог, пушки молчат»

19:16 16.04.2021

Владимир Зеленский в Донбассе. Фото: president.gov.ua

20:06 16.04.2021

Президенты Германии, Франции и Украины Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали РФ переместить войска подальше от российско-украинской границы. Об этом сообщило 16 апреля агентство Reuters.

Читайте подробнее: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ убрать войска от границ Украины

20:56 16.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский предсказал Донбассу будущее «хуже, чем Чернобыль».

«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», — сказал Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

21:11 16.04.2021

Ракетному обстрелу подвергли украинские боевики посёлок на севере Донецка, сообщает 16 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Об этом:ВСУ атаковали посёлок в Донецке ракетами ПТУР

21:13 16.04.2021

В течение двух часов по пригороду Донецка украинские силовики выпустили более 30 мин различного калибра. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, сообщили 16 апреля в представительстве.

Об этом:ВСУ в течение двух часов обстреливали Донецк из миномётов

21:14 16.04.2021

Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать конкретные ответы от европейских партнёров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продолжительность встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило 16 апреля информационное агентство УНИАН.

Об этом: Зеленский рассказал, почему затянулась его встреча с Макроном

21:16 16.04.2021

Франция, Германия и Украина прикладывают общие усилия для поиска решения конфликта в Донбассе. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон 16 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Об этом: Макрон назвал единственное возможное решение конфликта в Донбассе

22:03 16.04.2021

Знак в ДНР. © ИА Красная Весна

22:41 16.04.2021

Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ достигло за неделю 36, говорится 16 апреля в заявлении замначальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

Читайте подробнее: Названо количество атак на ДНР со стороны ВСУ за неделю

22:48 16.04.2021

Ополченец ДНР © ИА Красная Весна

23:10 16.04.2021

Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 29, сообщил 16 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Читайте подробнее: ВСУ 29 раз за неделю обстреляли ЛНР

05:31 17.04.2021

Киев прорабатывает сценарии вооруженного конфликта с Россией без помощи войск своих союзников, заявил командующий «операцией объединенных сил» ВСУ Сергей Наев 16 апреля в эфире телеканала «Украина».

Читайте также: На Украине оценили свои силы в случае войны с Россией

13:12 17.04.2021

Украинские боевики тринадцать раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Читайте подробнее: Боевики ВСУ 13 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК

14:32 17.04.2021

Членство Украины в НАТО может быть гарантией безопасности и мира в долгосрочной перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph.

Читайте также: Принятие Украины в НАТО может гарантировать мир и безопасность — Зеленский

19:12 17.04.2021

Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов Петровский район Донецка 17 апреля. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские силовики обстреляли запад Донецка — СЦКК

19:13 17.04.2021

В Донбассе в тренировке артиллеристов вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие инструкторы из США. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 17 апреля офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.

Читайте также: В ЛНР сообщили об инструкторах США на учениях артиллеристов ВСУ

22:53 17.04.2021

Заявление командующего Объединенными силами вооруженных сил Украины Сергея Наева о том, что украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, вызвало реакцию в Интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Читайте также: «Кому же верить: Западу или ВСУ?» — Украина не думает, что Россия нападёт

23:53 17.04.2021

Материал РИА Новости, согласно которому ряд депутатов Госдумы РФ высказался насчёт того, что Североатлантический альянс обеспокоен из-за намерения Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и Азовского моря, вызвал обсуждение в Интернете. Граждане выразили своё отношение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Подробности в материале: «Хватит сопли жевать и подставлять другую щёку!» — о доступе в Чёрное море

09:26 18.04.2021

Львовский журналист Станислав Безушко заявил, что большинство украинского общества не готово идти на фронт и «воевать» с Россией. Об этом представитель украинского СМИ написал в своей статье «Не моя война», опубликованной изданием Zaxid.net.

Читайте подробнее: Львовский журналист признал, что украинцы не хотят воевать с Россией

09:57 18.04.2021

Боевики вооруженных сил Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК

Об этом: ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР — СЦКК

10:40 18.04.2021

Украинская армия семь раз за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Читайте подробнее: ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР — СЦКК

15:56 18.04.2021

Папа Римский Франциск 18 апреля во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Донбассе.

Читайте также: Папа Франциск обеспокоен ростом напряженности в Донбассе

16:55 18.04.2021

Задержание консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка из-за того, что тот предположительно интересовался базами данных граждан России и уголовных дел, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: «Да на его лице всё написано!» — ФСБ задержала консула Украины в Петербурге

18:08 18.04.2021

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.

Читайте подробнее: В ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ

18:56 18.04.2021

В Краснодонском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) на украинском боеприпасе подорвался местный житель. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.

Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о подрыве местного жителя на мине

20:11 18.04.2021

Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли из гранатометов украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 18 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли село Ленинское на юге ДНР — СЦКК

23:32 18.04.2021

Заявление украинского журналиста Станислава Безушко о том, что граждане Украины не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 апреля в социальной сети Facebook.

Об этом: «Запутывают, чтобы ударить внезапно» — Украина якобы не хочет воевать с РФ

07:19 19.04.2021

Статистика. dnr-sckk.ru

07:24 19.04.2021

Общемировая ситуация вокруг России находится в предвоенном состоянии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Читайте также: Россия находится в предвоенном состоянии — Кургинян

09:03 19.04.2021

Последствия обстрела Украиной н. п. Старомихайловка 15 апреля. dnr-sckk.ru

09:23 19.04.2021

Эскалацию конфликта на Украине могут остановить только США. Об этом 19 апреля заявил заместитель председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость», депутат Сейма Антони Мацеревич в интервью Polskie Radio.

По мнению политика, «скопление войск России возле границы с Украиной свидетельствует о том, что Москва может начать войну против Украины».

Читайте также: В Польше считают, что эскалацию конфликта на Украине могут остановить США

09:27 19.04.2021

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 19 апреля обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка. Об этом сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

09:31 19.04.2021

«Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов: в 05:20 — поселка шахты имени Гагарина на севере Горловки, в 06:20 — поселка Александровка на западной окраине Донецка. В общей сложности вооруженные силы Украины выпустили 27 боеприпасов из 120-мм минометов», — сообщают «Новости Донецкой Республики».

В представительстве уточнили, что в первом случае огонь велся со стороны шахты «Южная» в подконтрольном украинским силовикам Дзержинске, во втором — со стороны села Новомихайловка. Информация о пострадавших не поступала.

09:32 19.04.2021

Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма, отмечают «Новости Донецкой Республики».

09:32 19.04.2021

Последствия обстрела н.п. Горловка. dnr-sckk.ru

09:33 19.04.2021

В результате обстрела окраины Горловки и Донецка 19 апреля были отключены 8 трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный» (северная окраина Горловки). Более подробная информация уточняется.

09:38 19.04.2021

За истекшие сутки ВСУ семь раз нарушили бессрочный режим прекращения огня, сообщает 19 апреля представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

09:39 19.04.2021

По территории ДНР в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Донецкое направление: минометы 82 мм — 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ — 2 гранаты; АГС — 1 раз (3 гранаты); подствольный гранатомет — 1 граната; стрелковое оружие — 3 раза.

Мариупольское направление: минометы 120 мм — 1 раз (15 мин); АГС — 1 раз (20 гранат).

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Веселое, Александровка, Новоласпа, Саханка и Ленинское.

Украинская сторона в СЦКК игнорировала все запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.

09:39 19.04.2021

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано, сообщает 19 апреля представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

09:39 19.04.2021

Дополнительная информация о военных преступлениях ВСУ доступна на сайте «Трибунал».

10:01 19.04.2021

Разрушенный дом. Макеевка. ДНР © ИА Красная Весна

11:04 19.04.2021

Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, и политический кризис в Грузии станут главными темами плановой видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится 19 апреля. Как сообщил на брифинге 16 апреля в Брюсселе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС, в ходе дискуссии по Украине министры, в частности, заслушают по видеосвязи главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

11:04 19.04.2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом [mfa.gov.ua].

12:00 19.04.2021

Жилой дом и хозяйственные постройки повреждены в Горловке в результате утреннего обстрела ВСУ 19 апреля.

12:00 19.04.2021

Выбитые стекла. Донецк. ДНР © ИА Красная Весна

12:29 19.04.2021

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2») в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном 19 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС.

12:30 19.04.2021

Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал».

«Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока — 2» больше нельзя будет придерживаться», — полагает Вебер.

Он утверждал, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия «реальной угрозой для ЕС и Запада», отмечает ТАСС.

12:31 19.04.2021

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию в Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае.

«Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал политик.

12:58 19.04.2021

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. kremlin.ru

13:09 19.04.2021

С призывом остановить реализацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае обострения конфликта в Донбассе глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. Он заявил об этом 19 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров видеоконференции глав МИД стран-участниц ЕС.

Подробности в материале: В ФРГ призвали к остановке «СП-2» в случае обострения конфликта в Донбассе

13:47 19.04.2021

Встреча министра обороны Украины Андрея Тарана и министра обороны Турции Хулуси Акара. mil.gov.ua

14:08 19.04.2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, в отличие от 2014 года, РФ не сможет застать Киев «врасплох». Об этом он сообщил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам: первая — от России можно ожидать все что угодно; вторая — прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили», — отметил украинский министр.

dnr-news.com

14:39 19.04.2021

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что Пасха может быть хорошим поводом для разблокировки обмена пленными в Донбассе в формате «всех на всех», сообщают «Новости Донецкой Республики». По ее словам, процесс обмена «всех на всех» был начат в 2019 году, но сейчас заблокирован. Она отметила, что обмен — это один из важных пунктов того, как двигаться дальше в контексте «нормандского формата».

«Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена», — сказала Мендель в эфире украинского телеканала «Дом».

14:39 19.04.2021

Лондон уведомил Анкару о том, что один из кораблей ВМС Великобритании в мае пройдет через пролив Босфор в акваторию Черного моря. Об этом 19 апреля сообщает телеканал NTV со ссылкой на британские СМИ.

Подробности в материале: Британия уведомила Турцию о проходе военного корабля в Черное море — NTV

14:49 19.04.2021

Табличка «Груз 200». Донецк. ДНР © ИА Красная Весна

15:12 19.04.2021

Гильзы. ДНР. © ИА Красная Весна

16:27 19.04.2021

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская вместе с вице-спикером литовского Сейма Паулюсом Саударгасом в рамках официального визита на Украину отправятся 21 апреля в Донбасс. Их будет сопровождать первый вице-премьер-министр Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Об этом сообщает Polskie Radio.

Читайте подробнее: Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетят Донбасс

18:01 19.04.2021

Уголовные дела по фактам минирований и обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе возбуждены Следственным комитетом РФ, сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.

Об этом: СКР возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

18:04 19.04.2021

Украинские миномётчики. Источник: mil.gov.ua

18:27 19.04.2021

Война в Донбассе прекратится, если Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Вступление в НАТО — это не способ прекратить войну, заявил 19 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Читайте подробнее: Медведчук: Киеву надо не проситься в НАТО, а выполнять обещания

19:24 19.04.2021

Киев готов отражать агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем, — глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

19:27 19.04.2021

ВСУ выпустили 18 мин по окраинам Донецка, обстрел произошел около часа назад — в 18:07 и 18:20 — заявление ДНР.

20:14 19.04.2021

Об обстреле украинскими боевиками района села Яковлевка в пригороде Донецка сообщает 19 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Об этом: ВСУ обстреляли пригород Донецка из тяжёлых миномётов

20:22 19.04.2021

Один раз за сутки 18 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 19 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Читайте подробнее: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

21:38 19.04.2021

Украинский миномётчик. Источник: dpsu.gov.ua

23:04 19.04.2021

Разрушенный в результате обстрела дом. ЛНР. Источник: mil-lnr.su

02:03 20.04.2021

ООН призывает к сдержанности все стороны конфликта на Украине, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в ходе онлайн-переговоров с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом говорится в опубликованном 19 апреля заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Подробности в материале: Генсек ООН призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

07:02 20.04.2021

Гильзы на полу. ДНР © ИА Красная Весна

07:49 20.04.2021

Ряд депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» призвали главу государства Владимира Зеленского разорвать дипотношения с РФ и провести призыв резервистов в ВС Украины.

«Призываем президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины: разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией; внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект Закона Украины «О территориальной обороне»; провести призыв резервистов в вооруженные силы Украины; безотлагательно обратиться к правительствам государств — подписантов Будапештского меморандума, Великобритании и Соединенных Штатов Америки о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ», — говорится в сообщении, распространённом депутатами Богданом Яременко и Лизой Богуцкой.

07:52 20.04.2021

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания «эскалации со стороны России», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.

Об этом: «Плоская Земля стоит на 3 слонах в вышиванках» — Украина родила новый план

07:58 20.04.2021

Заявление внештатного советника министра обороны Украины Юрия Бутусова о том, что, если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м году вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.

Об этом: «Вы только детей Донбасса можете убивать?» — Украина не готова к войне

08:39 20.04.2021

Украинские военные дважды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР. Об этом РИА Новости заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

08:41 20.04.2021

Глава МИД Польши Збигнев Рау в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась 19 апреля, призвал Евросоюз подготовить сценарии возможных действий в случае «дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной», а также «помочь Украине не на словах, а на деле». Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.

Подробности в материале: Глава МИД Польши призвал ЕС помочь Украине «не на словах, а на деле»

09:52 20.04.2021

Кастрюля с гильзами. ДНР © ИА Красная Весна

10:33 20.04.2021

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

11:42 20.04.2021

Разрушенный дом. Макеевка. ДНР. © ИА Красная Весна

11:45 20.04.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей обеспокоенности в связи с ситуацией в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму и других регионах.

12:41 20.04.2021

Президент Уркаины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс. Фото: president.gov.ua

13:11 20.04.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от официального Киева.

13:51 20.04.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «политической вакханалией» возможность переноса площадки по Донбассу из Минска. По его словам, в результате подобных действий процесс может быть затянут или вовсе может быть разрушен.

13:55 20.04.2021

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «теракт» в отношении украинских силовиков после обстрела Горловки.

14:35 20.04.2021

Украинский силовик на передовой. Донбасс. Фото: mvs.gov.ua

16:21 20.04.2021

В провале урегулирования военного конфликта в Донбассе виновны украинские политики, пришедшие к власти после государственного переворота (Майдана) 2014 года. Об этом 20 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая украинского депутата Евгения Шевченко.

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — сказал Лукашенко.

Путин не виноват в провале умиротворения Донбасса — Лукашенко

16:24 20.04.2021

Бывший депутат Рады Анна Герман 19 апреля в эфире украинского телеканала «НАШ» заявила, что если бы в 2014 году на Украине не устроили государственный переворот, то страна оставалась бы в прежних границах.

«Нужно еще раз зафиксировать один абсолютно однозначный факт. Если бы не было прошлого Майдана, Украина сегодня была бы целостной, соборной и в тех границах, в которых мы были», — сказала политик.

«Неужели доходит до тупых!»: потеря Киевом территорий — результат Майдана

16:38 20.04.2021

Министерство иностранных дел Украины несколько раз запрашивало телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но безуспешно.

Об этом 20 апреля заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Лавров нам не перезванивает. Новая жалоба главы МИД Украины

16:58 20.04.2021

Экономический ущерб ДНР от военной агрессии Украины составил 1,321 трлн рублей, сообщает 20 апреля Донецкое агентство новостей.

Читайте также: В ДНР назвали сумму экономического ущерба от атак ВСУ

17:44 20.04.2021

Танк ВСУ. mil.gov.ua

17:49 20.04.2021

Если Россия возьмет на себя обязательство соблюдать перемирие, это будет одним из первых знаков деэскалации в Донбассе, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что совместное заявление контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова к переговорам.

Глава МИД Украины просит у России «луч надежды по Донбассу»

17:50 20.04.2021

Боеприпасы к противотанковому ракетному комплексу «Корсар» подвезли украинские боевики к линии соприкосновения с ДНР — на позиции ВСУ около населённого пункта Новосёловка Вторая, сообщает 20 апреля управление Народной милиции республики.

Об этом: ВСУ подвезли к границе с ДНР противотанковые ракеты

17:58 20.04.2021

Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат в очередной раз заявил, что Украина не планирует никакого вооруженного наступления в Донбассе, «эскалации или провокаций», чтобы разрешить этот конфликт.

«Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта… Так, украинским войскам приказано не реагировать на провокации, но, к сожалению, другая сторона делает всё возможное, чтобы их провоцировать», — добавил украинский министр.

Читайте подробнее: Глава МИД Украины: ВСУ приказано не реагировать на провокации в Донбассе

18:48 20.04.2021

Владимир Зеленский посещает линию фронта. Донбасс. president.gov.ua

19:07 20.04.2021

На переговорах подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня, 20 апреля, удалось добиться существенного прорыва, сообщила сообщила пресс-служба украинской делегации.

В частности, стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня — уже пройдено первое чтение документа. В сообщении отдельно подчеркивается, что за основу был взят украинский проект дополнения.

«Стороны… прошли первое чтение в полном объеме. Дату следующей встречи, для второго чтения, определят представители ОБСЕ — не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели», — говорится в заявлении.

В Киеве выражают надежду, что на следующее заседание контактной группы на уровне глав делегаций, намеченное на 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.

Подробности: Украина заявила о «прорыве» на переговорах по урегулированию в Донбассе

19:22 20.04.2021

Россия будет полностью готова к военной атаке на Украину через несколько недель, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день в Киеве не знают наверняка, решит ли Москва начать «новую стадию агрессии».

«Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас… даже более мощное, чем в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать ни одного сценария. Более того, мы видим стратегические приготовления к этому (вторжению). Но Украина и мир всё еще могут принять меры, чтобы избежать худшего сценария», — подчеркнул представитель правительства.

Кулеба также перечислил эти меры: активная позиция международных партнеров Украины; позиция международного сообщества, которое возлагает ответственность исключительно на российскую сторону; ощутимые экономические санкции.

Читайте также: На Украине назвали дату полной готовности России к «вторжению»

19:43 20.04.2021

Район посёлка шахты им. Гагарина на севере Горловки (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из тяжёлых миномётов вечером сегодня, 20 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли север Горловки из тяжёлых миномётов

20:14 20.04.2021

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

Об этом вечером 20 апреля сообщила пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальному пресс-релизу, особое внимание собеседники уделили «вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения».

При этом Данилов уверил представителя Польши, что Украина мониторит ситуацию круглосуточно и разрабатывает различные сценарии реагирования.

«Украинская армия образца 2014-го и 2021-го — это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору… Но мы ценим и помощь стран — членов НАТО, в частности Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», — сказал он.

Об этом: Украина пожаловалась Польше на «эскалацию гибридной агрессии» России

21:22 20.04.2021

Украинские силовики. mvs.gov.ua

21:46 20.04.2021

Соединённые Штаты Америки выделили Украине $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом 20 апреля сообщается на сайте посольства США на Украине.

Отмечается, что $34 млн должны пойти на поддержку роста украинской экономики и улучшение качества медицинских услуг. Ещё $14 млн вложат в программы по борьбе с коррупцией, а $44 млн — пойдут на «укрепление демократии». Помимо этого, $63 млн пойдут на борьбу с «российской агрессией», в том числе на снижение экономической зависимости Украины от РФ.

«На борьбу с агрессией РФ» США выделили $155 млн Украине

22:54 20.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. president.gov.ua

04:15 21.04.2021

ЕС выражает полную поддержку Украине, которая сталкивается с агрессивными действиями Российской Федерации. Об этом 19 апреля после встречи со своими европейскими коллегами заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, о чем 20 апреля сообщила шведская газета SvD.

Читайте подробнее: МИД Швеции: очень многое происходит в отношениях ЕС и России

04:44 21.04.2021

Швеция активизирует международные усилия по прекращению эскалации конфликта между Россией и Украиной. Министр иностранных дел страны Анн Линде в настоящее время ведет прямые переговоры с обеими сторонами. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Подробности в материале: МИД Швеции ведет прямые переговоры с Россией и Украиной

06:42 21.04.2021

Пустые слова, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский, не имеют никакого смысла, пока украинские силы обстреливают Донбасс. Об этом 20 апреля написал в телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Читайте также: Пушков оценил приглашение Зеленским Путина на встречу в Донбассе

07:39 21.04.2021

Солдаты ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

08:02 21.04.2021

Киевв 2014 годунапал на свои регионы, а теперь хочет представить дело так, что он вступил в конфликт с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом: Предложение Зеленского о встрече Путиным — низ цинизма, лицемерия и лжи

08:24 21.04.2021

Украинский президент Владимир Зеленский публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 21 апреля на его странице в Facebook.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.

Читайте подробнее: Зеленский предложил Путину встречу «в любой точке» Донбасса

08:28 21.04.2021

Владимир Зеленский. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

08:37 21.04.2021

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на территории украинского Донбасса, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети Facebook.

Подробности в материале: «Он так и не перестал быть актёром» — Зеленский зовёт Путина в Донецк

09:55 21.04.2021

Многие пользователи сети считают, что обеспокоенность Зеленского ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе на самом деле является лживой.

10:12 21.04.2021

В данный момент Россия не планирует созывать заседание Совбеза ООН по Донбассу, однако в дальнейшем будет в данном вопросе исходить из развития ситуации «на земле». Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Об этом: Россия пока не планирует созывать заседание СБ ООН по Донбассу — МИД РФ

10:55 21.04.2021

Зал заседаний Совета Безопасности ООН (cc) Neptuul

11:45 21.04.2021

20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором обратился к своим гражданам, а также предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Жители Украины отреагировали на обращение своего президента.

Читайте также: «А чем мы будем отбиваться от России?» — Зеленский уповает на помощь Запада

12:22 21.04.2021

От президента РФ Владимира Путина ждут решения по Донбассу. Такое мнение высказал руководитель партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM 21 апреля.

Читайте также: От Путина ждут решения по Донбассу — мнение

13:14 21.04.2021

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

14:04 21.04.2021

«Особенно опасной болезнью для лидеров любой крупной нации является «клиентит» — готовность поставить интересы иностранного союзника или клиента наравне с интересами собственной страны или даже выше их. В случае же с американскими официальными лицами эта болезнь, похоже, носить особенно острую форму в отношении Украины, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 21 апреля в The American Conservative».

Читайте также: США заражены опасной проукраинской болезнью с тяжелыми последствиями

15:12 21.04.2021

Спецназ украинской полиции mvs.gov.ua

15:49 21.04.2021

Российская сторона предпринимает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, но дело продвигается тяжело. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжает помогать Донбассу.

«Люди, которые живут там, — героические и несчастные люди. Но почему они несчастные? Они отвергнуты своей Родиной, страной. Это самое страшное, что может произойти», — сказал представитель Кремля.

15:59 21.04.2021

В последние дни запросов к России со стороны Украины на общение на самом высоком уровне не было. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подробности в материале: Киев не запрашивал переговоры с Москвой — Песков

16:36 21.04.2021

Танк. ДНР © ИА Красная Весна

17:01 21.04.2021

Два бойца Народной милиции ДНР убиты в ходе обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 21 апреля журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Подробности в материале: Под огнём ВСУ погибли два защитника ДНР

17:12 21.04.2021

Россия предпринимает усилия для урегулирования в Донбассе и продолжит поддерживать население ДНР и ЛНР, сообщил 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что урегулирование продвигается очень тяжело.

По мнению Пескова, люди Донбасса — это «героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди».

17:32 21.04.2021

Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня в Донбассе должны согласовать до 28 апреля, заявил в эфире украинского телевидения 21 апреля глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, подготовка документа началась примерно две недели назад, тогда он был направлен всем заинтересованным сторонам, «но не был обсужден в силу некоторых причин».

«Сейчас этот документ и другие поступили в подгруппу по безопасности, вчера обсуждали этот вопрос политические советники… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание контактной группы, приступила к конкретной работе», — подчеркнул бывший президент Украины.

Он отметил, что до 28 апреля подгруппа должна завершить эту работу, чтобы документ могли утвердить на общем заседании контактной группы.

Читайте также: На Украине назвали дату согласования дополнительных мер по Донбассу

17:35 21.04.2021

Президент России Владимир Путин извещен о предложении украинского президента Зеленского о встрече в Донбассе, но вряд ли успел ознакомиться с этим обращением, сообщил 21 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Пескова, президент России был занят подготовкой послания Федеральному собранию.

Читайте также: Песков сообщил о реакции Путина на призыв Зеленского о встрече в Донбассе

18:16 21.04.2021

Морального права назначать встречи в Донбассе у украинского президента Владимира Зеленского нет, говорится в опубликованном 21 апреля заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

Комментируя предложение провести встречу в Донбассе, которое Зеленский накануне, 20 апреля, сделал президенту России Владимиру Путину, Пасечник заявил: «Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали. Прежде чем снова наставить на нас оружие, подумайте, чем это для вас обернётся».

Читайте подробнее: Глава ЛНР запретил Зеленскому назначать встречи в Донбассе

18:52 21.04.2021

Владимир Зеленский в Донбассе. president.gov.ua

18:55 21.04.2021

Территория ЛНР подверглась четыре раза за сутки 20 апреля обстрелам со стороны ВСУ, сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Об этом: Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

19:15 21.04.2021

О гибели двух украинских военнослужащих при разминировании местности в районе посёлка городского типа Троицкое сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Читайте подробнее: Два солдата ВСУ погибли при разминировании на границе с ЛНР

19:39 21.04.2021

Район посёлка шахты им. Гагарина на северо-западе Горловки (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером сегодня, 21 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Читайте также: ВСУ выпустили ракету ПТУР по северо-западу Горловки

19:53 21.04.2021

На позиции ВСУ. mil.gov.ua

21:31 21.04.2021

Заявление украинского политолога, директора информационно-политического центра «Перспектива» Павла Рудякова о том, что разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Украины, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте подробнее: «Пора определяться» — разрыв дипотношений с РФ станет проблемой для Украины

21:51 21.04.2021

Повреждения, которые получил жилой дом в Золотом-5 (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ накануне, 20 апреля, зафиксированы на видео, сообщает 21 апреля управление Народной милиции ЛНР.

Подробности в материале: В ЛНР записали видео с места повреждённого дома в Золотом-5

22:44 21.04.2021

Выстрел из танка. ДНР © ИА Красная Весна

23:25 21.04.2021

Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки укомплектовать армию резервистами без объявления мобилизации, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 апреля в социальной сети Facebook.

Читайте также: «Это же анекдот!» — Зеленский может призвать резервистов за сутки

07:29 22.04.2021

РИА Новости обратило внимание на комментарии читателей французского издания Le Figaro по поводу стремления зарубежных стран повлиять на различные аспекты отношений между Россией и Украиной. Многих из них удивила риторика Владимира Зеленского относительно ситуации в Донбассе. Пользователи раскритиковали обращение президента Украины, в котором он предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», а также обсудили высказывания иностранных политиков о принадлежности Крыма.

07:29 22.04.2021

Как отметил один из читателей, «проблемы между Россией и Украиной должны решаться между двумя президентами без участия других стран, которые хотят вмешаться».

08:29 22.04.2021

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс president.gov.ua

09:16 22.04.2021

21 апреля Комитет польского Сената по европейским и внешним делам принял резолюцию, в которой выражена «безоговорочная поддержка безопасности Украины, а также осуждение агрессивных действий России». Об этом сообщается на сайте ведомства Senat.gov.pl.

Читайте также: Сенат Польши осудил «агрессивные действия России»

09:48 22.04.2021

21 апреля вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская посетила линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины. Это произошло в рамках официального визита польской чиновницы на Украину, который продлится до 24 апреля. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Об этом: Вице-спикер Сейма Польши посетила Донбасс

10:26 22.04.2021

Депутаты из Польши, Литвы и с Украины приехали в Донбасс и выступили с заявлением в поддержку Киева, сообщает «24 канал».

10:28 22.04.2021

«Мы воочию увидели проблему, которая не только ваша, но и проблема всей Европы и всего мира», — отметил вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас.

11:19 22.04.2021

На украинском ТВ не хотят слышать правду о войне в Донбассе. Как пишет ТГ-канал PavlovskyNews, на украинском телеканале «Прямой» представителю ОПЗЖ Александру Качному задали вопрос по поводу виновника войны. Он начал ответ со слов, что украинцы воюют с украинцами, однако договорить ему не дали.

11:25 22.04.2021

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не считает, что Россия стремится к военной акции на востоке Украины. Об этом он заявил 22 апреля в эфире телеканала France 2.

Об этом: Глава МИД Франции не верит в стремление России «напасть» на Украину

12:06 22.04.2021

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Мариуполе. По его словам, готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.

12:22 22.04.2021

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал освободить Украину, не ограничиваться Донбассом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Подробности в материале: Жириновский призвал освободить всю Украину

12:54 22.04.2021

Танкисты. ДНР © ИА Красная Весна

13:23 22.04.2021

22 апреля вице-спикеры польского, литовского и украинского парламентов — Малгожата Госевская, Паулюс Саударгас и Руслан Стефанчук — посетили позиции украинской армии в Донбассе, где подписали совместную декларацию. После этого они провели пресс-конференцию, в ходе которой раскрыли некоторые положения документа, сообщает Polskie Radio.

Читайте подробнее: Вице-спикеры парламентов Польши, Литвы и Украины приняли общую декларацию

13:58 22.04.2021

В интервью «Украинской правде» вице-премьер и министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что российские паспорта получили по меньшей мере 400 тысяч жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

14:26 22.04.2021

Командование ВСУ продолжает наращивать группировки сил армии у линии соприкосновения в Донбассе. В регион переброшены 8 ОТРК «Точка-У». Об этом сообщает Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

14:39 22.04.2021

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инспектирует подразделения МВД в Мариуполе, mvs.gov.ua

15:42 22.04.2021

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал защитить права и интересы русских.

15:56 22.04.2021

Запрещённые Минскими соглашениями вооружения применяют в Донбассе вооружённые силы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 апреля на брифинге в Москве.

Киев, добавила она, продолжает стягивать в район конфликта технику и войска.

Читайте также: МИД РФ: Украина применяет в Донбассе запрещённые «Минском» вооружения

17:00 22.04.2021

Вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас (слева) и вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская. Донецкая область [dn.gov.ua]

17:27 22.04.2021

Мирный житель Донецка ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

18:23 22.04.2021

Украинские силовики. Фото: mil.gov.ua

18:53 22.04.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то ему следует обратиться к руководству ДНР и ЛНР, а уже затем к руководителям других стран.

18:55 22.04.2021

Президент РФ Владимир Путин предположил, что попытки Украины перенести переговорную площадку из Минска свидетельствуют о попытках уклониться от урегулирования ситуации в Донбассе.

19:33 22.04.2021

Обстрелу из миномётов калибра 120 мм со стороны ВСУ подвергся район посёлка городского типа Старомихайловка на западной окраине Донецка, сообщает 22 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Об этом: ВСУ обстреляли запад Донецка из тяжёлых миномётов

19:52 22.04.2021

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донбассе на линии соприкосновения.

20:13 22.04.2021

Раненый украинскими боевиками житель Петровского района Донецка находится в стабильном состоянии, сообщает 22 апреля Донецкое агентство новостей.

Читайте подробнее: В ДНР рассказали о состоянии раненого при обстреле Петровского района

20:34 22.04.2021

Провести переговоры на линии соприкосновения предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава ЛНР Леонид Пасечник в опубликованном 22 апреля сообщении.

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Об этом: Глава ЛНР пригласил Зеленского встретиться на линии соприкосновения