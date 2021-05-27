07:55 23.04.2021 Украина не собирается вести переговоры с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, сказал советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

08:01 23.04.2021 Военнослужащие 73-го Морского центра Сил специальных операций ВС Украины отработали зачистку здания. Специалисты подготовлены инструкторами НАТО, преимущественно из состава ССО США. Цитата из канала «Военный обозреватель».

08:05 23.04.2021 Пушилин — Зеленскому: «Призываю вас не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы готовы там вас лично встретить и предметно пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска».

08:45 23.04.2021 Ответ Путина Зеленскому (полная версия): «В последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с РФ. Это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения РПЦ это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение отношений. О чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений — мы только можем это приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время».

08:47 23.04.2021 Теперь Зеленский может приехать в Москву не как комик, а официально. Цитата канала youlistenedmayak.

08:49 23.04.2021 США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией — Госдепартамент.

08:57 23.04.2021 Горловку накрывают из крупнокалиберной артиллерии. Как сообщают источники проекта @wargonzo на донбасской передовой, Горловка с самого утра подвергается жесткому обстрелу ВСУ из ствольной артиллерий калибром 152-мм. Артиллерийский огонь поддерживают украинские минометы. В Горловке сейчас жарко.

09:01 23.04.2021 Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве — пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

09:37 23.04.2021 Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях — Минобороны РФ.

10:12 23.04.2021 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела мирных территорий Донбасса украинскими вооружёнными силами и полученных мирным жителем ранений. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении. Об этом: СК РФ возбудил дело после обстрела Донбасса украинской армией

11:10 23.04.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский, который пригласил главу РФ на Украину, может приехать в Москву и обсудить отношения двух стран в любое удобное для него время, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Вызвал к себе на ковёр» — Путин пригласил Зеленского в Москву

12:17 23.04.2021 Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Донбасс для «честного и открытого разговора». «Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования», — сказал Пушилин. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе. «Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?» — обратился Пасечник к украинскому президенту. Цитата канала «Экономика».

12:32 23.04.2021 Песков о возможных темах разговора Путина с Зеленским: «Речь может идти о двусторонних отношениях, вопрос Крыма затронут быть не может».

13:29 23.04.2021 На Юге России, на границе с Украиной, все чаще российские граждане говорят о войне. О войне, в которой виноваты все остальные — Запад, США, Украина, но не Россия. Кремль заявляет, что прекращает военные учения, в то время как среди населения резко возросло недоверие к Западу. Об этом в своей авторской статье написала российский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. Подробности в материале: Население Юга России ожидает войны с Украиной — Dagens Nyheter

13:29 23.04.2021 Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Цитата канала «Военный обозреватель».

13:32 23.04.2021 Арсен Аваков инспектирует подразделения МВД в Мариуполе mvs.gov.ua.

13:43 23.04.2021 В Украине с февраля 2021 года ведётся разработка боевого танка «Оплот-2М». Цитата канала «Военный обозреватель».

14:05 23.04.2021 Президент России Владимир Путин политически признал республики свободного Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, 23 апреля, комментируя высказывания Путина о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось ранее, Путин ответил на предложение Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметил, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Вопросы же Донбасса Украине нужно обсуждать в первую очередь не с «представителями третьих стран», а с «руководителями республик ЛНР и ДНР», добавил он. Читайте также: Путин политически закрепил статус народных республик Донбасса

14:11 23.04.2021 Президент РоссииВладимир Путинясно дал понять, что приёмукраинского лидераВладимира Зеленского в Москве возможен только тогда, когда украинская сторона начнёт исправлять то, что натворила, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления Путина о возможной встрече с Зеленским. Об этом: Путин ясно обозначил условия возможной встречи с Зеленским в Москве

14:18 23.04.2021 Президенты Украиныприходят и уходят, а свободный Донбасс продолжает жить своей отдельной отэтого государстважизнью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказываниясоветника украинскойделегации вТрехстороннейконтактной группе Алексея Арестовича. Подробности в материале: Отказ Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР — это свидетельство его слабости

14:54 23.04.2021 Украинская артиллерия ведёт обстрел из 122-мм гаубицы Д-30. mil.gov.ua.

15:36 23.04.2021 Украинские боевики разместили зенитно-ракетные комплексы «Оса» в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом 23 апреля сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Читайте также: В ЛНР заявили о размещении ВСУ комплексов «Оса» в жилых районах Донбасса

15:37 23.04.2021 Донецкая Народная Республика готова предоставить все условия и гарантии безопасности в случае визита на ее территорию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 1». Читайте также: Глава ДНР заявил о возможности визита Зеленского в Донецк

15:38 23.04.2021 Глава ДНР Денис Пушилин. denis-pushilin.ru

15:39 23.04.2021 С украинской стороны руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) не поступало предложений о переговорах. Об этом 23 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 1». Читайте также: Зеленский не приглашал главу ДНР на переговоры в Киев

15:42 23.04.2021 Жители Донецкой Народной Республики давно не считают себя украинцами. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Глава ДНР заявил, что жители республики не считают себя украинцами

15:51 23.04.2021 Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться только украинских радикалов, если он решит приехать в Донецк. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 23 апреля в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». "Я думаю, что Зеленскому, если он пойдёт на такой шаг, стоит опасаться с той линии соприкосновения своих радикально настроенных элементов, которых он лелеет сейчас», — отметил Пушилин, говоря о безопасности украинского лидера в случае его приезда в Донецк. Читайте также: Пушилин предупредил, кого опасаться Зеленскому в Донецке

15:52 23.04.2021 Владимир Зеленский в Донбассе. president.gov.ua

16:15 23.04.2021 Три раза за сутки 22 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 23 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом: ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

16:32 23.04.2021 Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что больше не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Читайте также: Кравчук отказался вести в Минске переговоры по Донбассу

16:33 23.04.2021 Вопросом урегулирования конфликта в Донбассе должен заниматься лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, — потому что он знает, как завершить его в короткие сроки. Читайте также: Эксперт: урегулированием конфликта в Донбассе должен заниматься Медведчук

16:40 23.04.2021 Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Москве, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 апреля в социальной сети Facebook. Читайте также: «От этих побирушек устал весь мир» — Украина просит помощи с РЭБ у США

16:41 23.04.2021 Россия предлагает Франции и Германии провести не позднее 27 апреля встречу в Донбассе с участием ДНР, ЛНР и Киева, сообщил 23 апреля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме, опубликованном в СМИ. Позднее Козак лично подтвердил факт такого предложения России. Читайте также: Россия предложила Франции и Германии провести встречу в Донбассе

17:08 23.04.2021 Сегодня для Украины вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией не является первоочередной проблемой, заявил экс-президент страны, глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Вместе с тем он сообщил, что есть вариант развития событий, при котором Украина может буквально на следующий день разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Читайте также: Кравчук назвал условия немедленного разрыва дипломатических отношений с РФ

17:10 23.04.2021 Отвод войск Российской Федерации от границ Украины является большой дипломатической победой Киева и его международных партнеров, заявил в эфире украинского телевидения 23 апреля народный депутат Верховной рады Вадим Ивченко. Читайте также: Депутат Рады объявил отвод войск РФ от границы «победой Киева и Запада»

17:11 23.04.2021 На Украине оценили заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что отвод российских войск от границ Украины является результатом работы президента страны Владимира Зеленского. Читайте также: «И солнце встает благодаря ему» — отвод войск РФ назвали заслугой Зеленского

18:17 23.04.2021 Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кравчук призвал сограждан «никогда не доверять России». Читайте также: Кравчук учит сограждан «никогда не доверять России»

19:43 23.04.2021 О неспособности ЕС к объективной оценке ситуации на Украине говорит заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное 20 апреля в его личном блоге. Оценку этому демаршу дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 23 апреля заявлении. Об этом: Боррель показал свою некомпетентность по теме Украины — МИД РФ

20:39 23.04.2021 В офисе президента Украины Владимира Зеленского не оценили предложение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака не позднее 27 апреля провести встречу в Донбассе в «нормандском формате» с участием Украины и представителей республик Донбасса. Читайте также: «Опасаемся размытия»: офис Зеленского отреагировал на предложение Козака

20:44 23.04.2021 На Украине обсудили заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, что больше он не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Читайте также: «Надо на Марсе собраться — там все свои» — Кравчук не хочет ехать в Минск

20:47 23.04.2021 Украинский силовик. mvs.gov.ua

22:36 23.04.2021 Украина готова к переговорам в любой точке Донбасса с участием Франции, Германии и России только при условии неучастия в них представителей ДНР и ЛНР, заявил 23 апреля пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. Читайте также: Киев ставит новые условия переговоров в Донбассе с Францией, Германией и РФ

22:44 23.04.2021 Два человека погибли, один получил ранение в результате обстрелов территории ДНР украинскими боевиками за неделю, сообщил 23 апреля журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. Читайте подробнее: Названо количество обстрелов ДНР со стороны ВСУ за неделю

22:54 23.04.2021 Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 18, сообщил 23 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий. Об этом: ВСУ за неделю 18 раз обстреляли территорию ЛНР

23:37 23.04.2021 Артобстрелу со стороны ВСУ подвергся район посёлка Старомихайловка (ДНР) вечером 23 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: ВСУ обесточили Старомихайловку обстрелом тяжёлой артиллерии

06:52 24.04.2021 ЕС не может объективно оценить ситуацию на Украине и закрывает глаза на агрессию Киева в адрес Донбасса, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 23 апреля на сайте ведомства. Подробности в материале: Захарова призвала ЕС перестать поддерживать агрессию Украины

09:40 24.04.2021 Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства республики в СЦКК. Читайте также: ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР — СЦКК

10:17 24.04.2021 Боевики украинской армии девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК. Читайте также: ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК

12:20 24.04.2021 Украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики 70 единиц вооружения и техники, сообщили 24 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР. Об этом: ВСУ разместили в населенных пунктах 70 единиц техники и вооружения — НМ ДНР

15:51 24.04.2021 Заявление вице-премьера, заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Шахтёры сами с тобой разберутся» — Зеленский решил не ехать в Москву

10:22 25.04.2021 Вооруженные силы Украины шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК. Об этом: ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК

11:05 25.04.2021 Украинские силовики разместили 43 танка, шесть ББМ (боевых бронированных машин), два бронетранспортера и ЗРК «Оса» в населенных пунктах, оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР. Читайте подробнее: ВСУ разместили в населенных пунктах танки, бронетранспортеры и ЗРК — ЛНР

11:12 25.04.2021 Лодки МВД Украины в Мариуполе mvs.gov.ua

12:08 25.04.2021 Вооруженные силы Украины разместили десять единиц техники и вооружения на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР. Подробности в материале: ВСУ разместили в населенных пунктах 10 единиц техники и вооружения — НМ ДНР

07:25 26.04.2021 Присоединиться к Российской Федерации хотели бы жители некоторых крупных городов Украины. Об этом, как передаёт «ПолитНавигатор», заявил российский политолог Сергей Марков во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод». Читайте также: Политолог рассказал о желающих присоединиться к России городах Украины

08:08 26.04.2021 По мнению политолога Сергея Маркова, абсолютное большинство жителей Запорожья, Одессы, Харькова и Николаева, а не только Мариуполя, Краматорска и Славянска, проголосовало бы за воссоединение с Россией.

09:13 26.04.2021 Украинские силовики mvs.gov.ua

09:44 26.04.2021 Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четвёрки на территории Донбасса, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 апреля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Почему экс-глава МИД Украины испугался встречи нормандской четвёрки

10:20 26.04.2021 Многие интернет-пользователи пришли к выводу, что проведение встречи четырёх стран на территории Донбасса могло бы стать началом реального процесса тушения пожара гражданской войны на территории Украины, но украинские политики сами боятся этого как огня.

11:08 26.04.2021 За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Читайте также: ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

11:09 26.04.2021 За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Читайте также: За сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

11:54 26.04.2021 Принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением тишины на востоке Украины станет важным шагом для урегулирования конфликта, а факт принятия этого документа за основу является историческим событием. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент этой страны Леонид Кравчук. Читайте также: Кравчук заявил об историческом событии на переговорах по Донбассу

11:56 26.04.2021 Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать «на поклон» в Москву. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом». Читайте также: Кравчук вновь призвал Зеленского не принимать приглашение Путина

12:53 26.04.2021 В то, что Украина изменила свой подход к ситуации в Донбассе, верится мало — наоборот, очевиднаеё ставка на обострение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания экс-президента Украины, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Читайте также: Условие доверия к позиции Киева на переговорах — прямой диалог с ДНР и ЛНР

13:28 26.04.2021 Украинский танк. ngu.gov.ua

13:49 26.04.2021 Минские соглашения следует изменить или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля в интервью британскому изданию Financial Times. Читайте также: Зеленский призвал изменить «устаревшие» Минские соглашения

13:54 26.04.2021 США и Канаду следует привлечь к переговорам в «нормандском формате», убеждён президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 26 апреля в интервью британскому изданию Financial Times. Читайте также: Зеленский призвал расширить «нормандский формат» за счёт Канады и США

13:55 26.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 26 апреля сообщает газетаFinancial Times. Читайте также: FT: Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте

13:57 26.04.2021 Война в Донбассе может превратиться в «замороженный» конфликт. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 апреля в интервью изданию Liga.net. Читайте также: В Киеве не исключают вариант «замороженного» конфликта в Донбассе

14:11 26.04.2021 В настоящее время никаких деталей вероятной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков заявил об отсутствии деталей возможной встречи Путина и Зеленского

14:28 26.04.2021 Украинские национальные гвардейцы ngu.gov.ua

14:30 26.04.2021 Заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения — это тревожный сигнал. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле отреагировали на призыв Зеленского изменить Минские соглашения

14:44 26.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленскийкак партнёр по международным переговорам малосостоятелен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Зеленского в интервью Financial Times. Об этом: Об изменении «Минска — 2» Зеленскому придется говорить с лидерами ДНР и ЛНР

15:20 26.04.2021 Полпред ДНР в Контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить Минские соглашения. «Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «минский процесс должен быть гибким». Только вот проблема в том, что под словом «гибким» украинские власти всегда понимают «переписанным, переделанным, измененным». Но никогда не «согласованным по всем деталям и выполненным», — цитирует Никонорову МИД ДНР.

15:31 26.04.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским 9 мая, заявил, что никакой конкретики по этой теме нет.

15:35 26.04.2021 Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил о безальтернативности Минских соглашений в рамках разрешения конфликта в Донбассе.

15:41 26.04.2021 Конкретики о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве пока нет. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского 9 мая

16:38 26.04.2021 Сотрудник Народной милиции ЛНР ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

17:29 26.04.2021 Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «мы можем изменить «‎минский формат», скорректировать его» или «использовать какой-то другой формат», является фактически отказом от выполнения Минских соглашений. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в опубликованном 26 апреля заявлении. Об этом:Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения — партия Медведчука

17:48 26.04.2021 Обстрелам со стороны ВСУ подверглись днём сегодня, 26 апреля, районы сёл Украинское и Ленинское в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Подробности в материале: ВСУ выпустили по ДНР 30 боеприпасов

18:30 26.04.2021 Украинский военный подорвался на мине ВСУ из-за недостоверной карты минных полей, составленной сослуживцами, сообщил 26 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Читайте подробнее: Солдат ВСУ подорвался на украинской мине у Счастья

19:10 26.04.2021 Украинская артиллерия ведёт обстрел. Фото: ngu.gov.ua

20:22 26.04.2021 Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал президента Украины Владимира Зеленского не ехать «на поклон» к президенту РФ Владимиру Путину.

20:35 26.04.2021 Разрешение конфликта в Донбассе необходимо для улучшения стратегических отношений между Россией и ЕС. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

21:18 26.04.2021 В Белом доме заявили, что США и дальше намерены работать с европейскими партнерами для предотвращения эскалации напряженности на границе с Украиной.

21:58 26.04.2021 Политика украинской власти до того несамостоятельна, что президент этой страны Владимир Зеленский не решается встретиться с главами ДНР и ЛНР. Об этом заявил 26 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ЛуганскИнформЦентру. Подробности в материале: Зеленский действует под диктовку США — глава ЛНР

22:01 26.04.2021 Украинский национальный гвардеец. Фото: ngu.gov.ua

23:22 26.04.2021 Россия, отведя войска от границы с Украиной, не дала случиться военному конфликту, который мог вспыхнуть, заявил 26 апреля германский министр иностранных дел Хайко Маас в ходе выступления перед Немецким атлантическим обществом. Подробности в материале: Глава МИД Германии заявил, что Россия ушла от конфликта с Украиной

23:32 26.04.2021 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что деэскалация ситуации на границе с Россией является «маленькой победой» Киева, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 апреля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Наполеон долбаный!» — Зеленский: деэскалация на границе РФ — победа Киева

04:04 27.04.2021 Заявление главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 26 апреля в социальной сети Facebook. Об этом: «Что прикажут США, то и сделают» — Кравчук против переговоров с Россией

07:08 27.04.2021 Владимир Зеленский в Донбассе president.gov.ua.

08:06 27.04.2021 Заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал «странным» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 26 апреля в своем телеграм-канале. Читайте также: Пушков назвал странными слова Зеленского о встрече с Путиным

08:35 27.04.2021 Лодка МВД Украины в Мариуполе mvs.gov.ua.

10:17 27.04.2021 Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения, так как на них основано дипломатическое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе. Однако Россия, по мнению США, спровоцировавшая конфликт, должна «отказаться от своей непримиримой позиции». Читайте также: В Госдепе США назвали условие успеха Минских соглашений

10:25 27.04.2021 Украинские национальные гвардейцы ngu.gov.ua.

10:32 27.04.2021 В Пентагоне отметили, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной. При этом определить, отведет ли РФ от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, в США пока не могут.

11:16 27.04.2021 Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, РФ и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

11:39 27.04.2021 Обстрел из украинского миномёта ngu.gov.ua.

12:17 27.04.2021 Песков на вопрос — что обсуждать Путину и Зеленскому, если не Донбасс: «Это зависит от того, как в Киеве понимают суть, предтечи и будущее двусторонних отношений. Насколько эти отношения нужны народу Украины. Путин говорил, что мы заинтересованы в налаживании добрых отношений со всеми странами, особенно соседями».

12:17 27.04.2021 Песков о подготовке встречи Путина и Зеленского: «Желание разговаривать можно только приветствовать. Козак относится в постоянном контакте с офисом президентом Украины. Абсолютно четко было изложено отношение президента к инициативе поговорить — к наполнению. Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Россия не является стороной этого конфликта. Единственным правильным шагом может быть только реализация положений Минского комплекса мер». Цитата канала «Вы слушали Маяк».

12:24 27.04.2021 Песков рассказал о месте возможной встречи Путина и Зеленского: «Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи».

12:27 27.04.2021 Для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо прояснить много деталей, заявил 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

12:34 27.04.2021 Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле рассказали о контакте администраций президентов России и Украины

12:41 27.04.2021 Украинские миномётчики. ngu.gov.ua.

13:16 27.04.2021 МИД Украины объявил консула РФ в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране, он должен покинуть Украину до 30 апреля — пресс-служба.

13:37 27.04.2021 В «критическую точку» урегулирование в Донбассе завела политика Германии и Франции, которые пошли по пути потаканиякиевским властям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Читайте также: Берлину не на кого сетовать: он сам завел урегулирование в Донбассе в тупик

13:54 27.04.2021 Украинский блок-пост. Донбасс facebook.comNGUmainpage.

15:11 27.04.2021 Сотрудник Народной милиции ЛНР получил ранение при обстреле со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщают 27 апреля СМИ со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Отмечается, что силовики Украины пять раз открывали огонь за 24 часа по территории региона.

16:10 27.04.2021 Жители населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе, не могут сменить место жительство. У кого-то нет денег, кто-то не готов оставлять родной дом.

16:20 27.04.2021 На позициях ВСУ на границе с Крымом побывал 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе. Об этом: Зеленский посетил позиции ВСУ на границе с Крымом

16:31 27.04.2021 Вопросы войны в Донбассе нужно обсуждать в формате, где были бы «мощные игроки», заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область. Об этом: Зеленский заявил, что «нормандскому» формату не хватает «мощных игроков»

16:43 27.04.2021 Минские соглашения нужно изменить — всего лишь по отдельным пунктам, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область. Подробности в материале: Минские соглашения в существующем виде не годятся — Зеленский

16:58 27.04.2021 Гарантировать, что Россия снова не усилит свои позиции на границе с Украиной, нельзя, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область. Подробности в материале: Зеленский призвал армию быть начеку

17:09 27.04.2021 Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «мощных игроках» в урегулировании обстановки в Донбассе. По его словам, следует создать новую площадку по Донбассу, которая будет функционировать параллельно с «нормандским форматом».

17:26 27.04.2021 «Жители Донецкой и Луганской Народных Республик долго шли к получению гражданства, поэтому осуществление любых конституционных прав, включая избирательное, для них предельно важно. <…> Для них это шаг в сторону возвращения в большую Россию. Они ее граждане, участвуют в политических процессах», — прокомментировал Daily Storm тему участия жителей Донбасса в выборах в РФ политолог Александр Асафов.

17:28 27.04.2021 Три противотанковые управляемые ракеты были выпущены ВСУ в направлении села Спартак к северу от Донецка утром сегодня, 27 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Обстрел ПТРК украинские боевики осуществили в 9:35 мск со стороны Авдеевки (Украина). Об этом: ВСУ атаковали ракетами северный пригород Донецка

17:34 27.04.2021 Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен «в диалоге, а не на дуэли», обе стороны должны быть готовы к диалогу. Об этом сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

17:39 27.04.2021 Пять раз украинские боевики обстреляли территорию ЛНР за сутки 26 апреля, сообщает 27 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Читайте подробнее: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

17:53 27.04.2021 Россия должна продолжить шаги по деэскалации в Донбассе, сообщил 27 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас. Об этом: МИД ФРГ заявил, что РФ должна «прекратить нарушать перемирие в Донбассе»

18:41 27.04.2021 Украинский миномётчик. ngu.gov.ua

18:46 27.04.2021 Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что уже ведётся работа по подготовке встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

18:47 27.04.2021 «Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим… Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — цитирует его ТАСС.

18:48 27.04.2021 По его словам, в ходе переговоров Зеленский и Путин могли бы обсудить итоги нормандского саммита в Париже и другие темы.

19:52 27.04.2021 Один военный ВСУ погиб и трое получили ранения при наезде автомобиля на украинскую мину, сообщил 27 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Подробности в материале: Солдаты ВСУ подорвались на украинской мине

20:45 27.04.2021 Глава офиса Зеленского не знает, какой формат принесёт мир в Донбасс.

20:47 27.04.2021 На Украине объявили «историческими» грядущие переговоры Путина и Зеленского.

21:49 27.04.2021 Владимир Зеленский на границе. Херсонская область president.gov.ua

22:35 27.04.2021 По мнению политолога Евгения Сатановского, ситуация с соблюдением Киевом Минских соглашений по Донбассу все больше напоминает роман Солженицына «Двести лет вместе». В своём Telegram-канале он написал: «Немного напоминает книгу Солженицына «Двести лет вместе», которую он про евреев написал. Вот и с украинско-американским капанием на мозги на тему Минских соглашений то же самое. Хотят их выполнять — имеют все возможности. Не хотят — тоже имеют все возможности».

22:40 27.04.2021 Четыре раза с начала суток 27 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает управление Народной милиции республики. Подробности в материале: ВСУ четыре раза атаковали территорию ЛНР с начала суток

22:59 27.04.2021 Украинские боевики совершили 219 огневых провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 27 апреля Народная милиция ЛНР. Об этом: С начала апреля ВСУ совершили 219 огневых провокаций в Донбассе

02:30 28.04.2021 Киевские боевики в апреле этого года 219 раз обстреляли территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили 27 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Об этом: В ЛНР назвали количество обстрелов со стороны ВСУ за апрель

08:01 28.04.2021 Владимир Зеленский на границе. Херсонская область president.gov.ua

08:41 28.04.2021 Украина не будет вести переговоры по Донбассу с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время интервью телеканалу BBC News World. «Это красная линия, которую мы не перейдём. Президент очень твёрд в этом», — сказал он. Кулеба объяснил, что по версии Киева Россия «напала» на Украину, а значит договариваться о мире нужно с Москвой.

10:46 28.04.2021 Изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Кисилеву, опубликованном 28 апреля на сайте МИД. Глава МИД отметил, что Запад продолжает убеждать Россию в необходимости смягчения или изменения последовательности Минских договоренностей. Лавров добавил, что Киев хочет взять под контроль Донбасс, включая границу с Россией, а затем уже присвоить особый статус территории.

10:57 28.04.2021 Россияужеясно продемонстрировала готовность пресечь любое поползновение на военный сценарий в Донбассе, теперь следуетсосредоточиться на помощи ДНР и ЛНР в их политическом и социально-экономическом становлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Читайте подробнее: Донбассу надо помочь не только избежать войны, но и стать сильнее

11:07 28.04.2021 Правительство Германии не получало предложений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу. Об этом сообщили в правительстве ФРГ. Об этом: В ФРГ не получали предложений Украины об изменении «нормандского формата»

11:44 28.04.2021 Украинские национальные гвардейцы. ngu.gov.ua

11:49 28.04.2021 Жители Донецкой и Луганской народных республик не хотят войны с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: Донбасс не хочет войны с Киевом

12:21 28.04.2021 Власти Российской Федерации готовы обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Если же наши коллеги, включая президента (Украины Владимира) Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости. При этом, подчеркнул министр, тему урегулирования в Донбассе необходимо обсуждать не с Москвой, а с Луганском и Донецком. Об этом прямо записано в Минских договоренностях.

12:29 28.04.2021 Официальному Киеву не стоит рассчитывать на военную помощь от Вашингтона. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. «На военную помощь Соединённых Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский министр.

13:08 28.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выходу своей страны из минского процесса. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24». Об этом: Украину заподозрили в запуске «процесса выхода из Минских соглашений»

13:13 28.04.2021 Вопрос о Донбассе не может решаться между Россией и Украиной, поскольку РФ не является стороной конфликта на востоке украинской территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта», — сказал Песков. Подробности в материале: Кремль заявил о неучастии в решении вопроса Донбасса

13:17 28.04.2021 Стремление к миру, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский, должно поддерживаться, однако Россия и Украина никогда не воевали друг с другом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Стремление к миру] должно всемерно поддерживаться. Но дело в том, что Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали», — сказал Песков. Об этом: Песков заявил, что Россия никогда не воевала с Украиной

13:18 28.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский фактически прямо указал на неготовность следовать минским соглашениям. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Зеленский подтвердил неготовность выполнять минские соглашения — мнение

13:21 28.04.2021 Кремль не обладает информацией относительно того, готов ли президент РФ Владимир Путин ехать куда-либо за пределы России для проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Владимиром Зеленским] президент Путин — я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках «[нормандской] четверки», — сказал Песков. Читайте также: Кремль не знает о готовности Путина ехать за рубеж для встречи с Зеленским

13:27 28.04.2021 Расширение нормандского формата, которое предлагает президент Украины Владимир Зеленский, практически невозможно. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24». Об этом: Украина проталкивает позицию США — о «расширении» минских переговоров

13:32 28.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы пересмотреть минские соглашения в самой основе, видимо, чтобы сделать Россию причастной к конфликту в Донбассе. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Эксперт объяснил, зачем Зеленскому нужна «реформа» минских соглашений

13:44 28.04.2021 В Херсонской области Украины прошли военные учения с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ. «В ходе тренировки расчёты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий… Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели», — процитировали в пресс-службе. Как сообщается, целью учений была отработка противодействия десанту вероятного противника. Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях Украины прошли учения с участием артиллерии. Отрабатывались методы противодействия высадке десанта.

14:25 28.04.2021 Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в нормандском формате president.gov.ua

14:27 28.04.2021 Если западные поводыриУкраинысделают вид, что ничего не поняли, и если онине вразумятВладимираЗеленского, следует ждатьпризнания Россией ДНР и ЛНР— по аналогии с Абхазией и Южной Осетией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Читайте также: Лавров объяснил, к чему приведут Киев отклонения от «Минска-2»

14:49 28.04.2021 Сергей Лавров [mid.ru]

15:38 28.04.2021 В Европейском союзе поддерживают реализацию Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом 28 апреля заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Читайте также: В Евросоюзе высказались в поддержку Минских соглашений

16:06 28.04.2021 Подрыв машины, перевозившей боевиков ВСУ на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, может быть «терактом». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Читайте также: На Украине возбудили дело по факту подрыва машины ВСУ

16:07 28.04.2021 Мины украинской армии. ngu.gov.ua

17:21 28.04.2021 О том, что Россия «не выполняет Минских соглашений» и не стремится к этому — в отличие от ЕС, заявил 28 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте. Об этом: Боррель заявил, что Россия «не выполняет Минских соглашений»

17:41 28.04.2021 Район посёлка Старомихайловка обстрелян украинскими боевиками из миномётов калибра 120 мм, сообщает 28 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: ВСУ обстреляли из тяжёлых миномётов запад Донецка

17:42 28.04.2021 Миномётный обстрел со стороны ВСУ. ngu.gov.ua

17:54 28.04.2021 Грузовик, подвозивший боеприпасы для ВСУ, подорвался на украинской мине в районе села Орехово, сообщил 28 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Читайте подробнее: Грузовик ВСУ подорвался на украинский мине

18:13 28.04.2021 Обострения ситуации между Россией и Украиной не прогнозируется в Вашингтоне, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в институте Маккейна. Об этом: В Пентагоне высказались о ситуации на границе России и Украины

18:47 28.04.2021 Наблюдатель ВСУ. ngu.gov.ua

19:19 28.04.2021 Украинцы считают НАТО «источником безопасности и стабильности» в стране, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для программы BBC HARDtalk. Читайте также: Глава МИД Украины объяснил, почему вступление в НАТО не является фантазией

20:12 28.04.2021 В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Читайте также: «В Третьем Риме надо!..» — Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

20:13 28.04.2021 Американские военные не прогнозируют резкого ухудшения обстановки на границе РФ и Украины в ближайшее время. Читайте также: США не ждут существенных конфликтов на границе России и Украины

20:25 28.04.2021 Очередное заседание Контактной группы состоится 19 мая, сообщили 28 апреля в МИД ДНР. Об этом: Названа дата следующего заседания Контактной группы по Донбассу

21:41 28.04.2021 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Ватикан мог бы стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Люди выразили своё отношение 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Что на Украине курят?» — Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

22:10 28.04.2021 Киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом журналистам заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Читайте также: Грызлов: Киев заблокировал предложения о предотвращении нарушений перемирия

22:11 28.04.2021 Украинские «национальные гвардейцы». ngu.gov.ua

22:12 28.04.2021 Украинская сторона так себя повела на переговорах в Контактной группе, что не удалось подписать заявление, которое позволило бы запустить координационный механизм контроля перемирия. Об этом говорится в опубликованном по итогам заседания 28 апреля заявлении полпреда ЛНР Владислава Дейнего. Об этом: Киев сорвал запуск координационного механизма контроля перемирия в Донбассе

22:13 28.04.2021 Президент США Джо Байден выразил в личном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным беспокойство по поводу наращивания российских войск у границ Украины. Об этом 28 апреля сообщает Reuters со ссылкой на слова американского посла в России Джона Салливана. Читайте также: Байден лично сообщил Путину, что обеспокоен ситуацией на границе Украины

22:14 28.04.2021 Участникам контактной группы по урегулированию в Донбассе сегодня, 28 апреля, не удалось согласовать текст документа о введении «пасхального перемирия», сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук. Читайте также: Кравчук: «пасхальное перемирие» в Донбассе согласовать не удалось

23:30 28.04.2021 Заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о том, что закрытие Россией доступа в три района Чёрного моря означает, что Киеву будет сложнее «вернуть» Крым, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook. Читайте также: «Если сунутся — получат в рыло» — на Украине заметили, что Крым не вернуть

07:02 29.04.2021 Намерения президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по конфликту в Донбассе не будут реализованы. Об этом написал 28 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом: Пушков сообщил о провалившемся плане Зеленского

07:07 29.04.2021 Боевики украинских националистических формирований. mvs.gov.ua.

07:57 29.04.2021 ВСУ рано утром обстреляли дорогу, ведущую из Донецка в Яковлевку, из 120-мм миномётов. Эта дорога активно используется мирными жителями Донбасса. Цитата канала Wagonzo.

09:20 29.04.2021 В Киеве прошло шествие в честь дивизии СС «Галичина». Участники марша пообещали воевать в Москве. Телеграм-канал ИА REGNUM: «Данный марш — прямое нарушение закона, запрещающего прославление нацизма, хотя к выходками восточноевропейских почитателей СС уже привыкли. Эта же привычка, вероятно, определяет и то, что в «свободной и независимой» стране голоса несогласных с этим прославлением почти не слышны. Уж очень полезными эти черти оказываются для поддержания ордунга и запугивания сограждан. 90 лет прошло, но суть фашизма осталась той же, он стал лишь хитрее».

09:54 29.04.2021 В России задержали 16 украинских боевиков. Об этом сообщают официальные ресурсы российских силовиков. Речь снова идет о националистах-радикалах, готовивших взрывы (по факту — теракты) и другие провокации на территории нашей страны. Киев — по примеру США и Турции — всё чаще использует терроризм как инструмент для достижения политических целей. Ну или Киеву говорят так делать. В любом случае подобный подход чреват последствиями. Цитата канала wargonzo.

10:19 29.04.2021 Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в девяти российских городах 16 сторонников украинского неонацистского сообщества «МКУ», сообщили 29 апреля в пресс-службе ФСБ. Отмечается, что задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области. Читайте также: ФСБ задержала украинских неонацистов в нескольких городах России

11:16 29.04.2021 Украинский миномётчик dpsu.gov.ua.

12:47 29.04.2021 Папа Франциск готов способствовать украинскому урегулированию. Об этом в беседе с журналистом газеты La Reppublica заявил префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри. Подробности в материале: Ватикан заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине

13:15 29.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский — абсолютно несамостоятельный ставленник Запада, проводящий по его наущению враждебную России и русским политику, и у президента России нет никаких оснований с ним встречаться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Зеленского. Читайте подробнее: Рекламируя Ватикан, Зеленский вскрывает подоплеку идеи о встрече с Путиным

13:36 29.04.2021 Украинские военные. Донбасс ngu.gov.ua.

14:38 29.04.2021 Администрациям президентов России и Украины не удалось продвинуться в вопросе организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Продвинуться не удалось», — сказал Песков. Читайте также: Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на встречу с Путиным

14:46 29.04.2021 На сегодняшний день предложение президента РФ Владимира Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Москве остаётся в силе. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Единственное, что мы имеем: первое — это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе. Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил о готовности Путина говорить об отношениях с Украиной

16:54 29.04.2021 Боевики украинских националистических формирований mvs.gov.ua

19:10 29.04.2021 Снаряжение украинских национальных гвардейцев ngu.gov.ua

19:42 29.04.2021 Политика Украины идёт в русле героизации нацизма — вопреки заявлениям из Киева, сообщала 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: На Украине продолжается героизация нацизма — МИД РФ

19:52 29.04.2021 Северо-запад Горловки (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 29 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Горловку из миномётов

20:37 29.04.2021 Сотрудники правоохранительных органов Италии возбудили уголовное дело против 50-летнего жителя Кальяри и взяли с него подписку о невыезде, сообщают местные СМИ.Его подозревают в вербовке наемников для войны в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Читайте подробнее: Жителя Сардинии подозревают в вербовке наёмников для Донбасса

21:51 29.04.2021 Три нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками зафиксировано за сутки 28 апреля на линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 29 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Читайте также: ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня

22:12 29.04.2021 Заявление автора статьи на украинском сайте depo.ua, согласно которому президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Поездка закончится пинком под зад» — Зеленского позвали на встречу в Крым

22:36 29.04.2021 Украинские силовики. ngu.gov.ua

23:21 29.04.2021 Шествие в честь украинских нацистов — дивизии СС «Галиция», которое прошло в Киеве накануне, 28 апреля, осуждает МИД Израиля в опубликованном 29 апреля заявлении. Читайте подробнее: Израиль осудил шествия нацистов в Киеве

23:33 29.04.2021 Заявление участников «Марша вышиванок» в Киеве, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина», о том, что они готовы воевать в Москве, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Будут убивать мирных людей!» — на марше нацистов в Киеве призвали к войне

07:11 30.04.2021 Украинские миномётчики. mil.gov.ua

08:39 30.04.2021 Боец нацгвардии Украины. Донбасс. Источник: ngu.gov.ua

10:13 30.04.2021 Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, — представитель ДНР. «Выпущено 12 мин калибра 82 миллиметра».

11:46 30.04.2021 Украинский военный. Донбасс. Источник: ngu.gov.ua

12:35 30.04.2021 «Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно — это наш ответ на агрессию Российской Федерации … 7 лет войны России против Украины», — министр обороны Украины Андрей Таран.

13:45 30.04.2021 Украинские миномётчики. Источник: ngu.gov.ua

14:32 30.04.2021 Украинский спецназовец. Источник: ngu.gov.ua

14:48 30.04.2021 С 30 апреля жители Донецкой Народной Республики освобождены от уплаты всех долгов перед украинскими банками.

14:57 30.04.2021 Украинская артиллерия. Источник: ngu.gov.ua

15:32 30.04.2021 Москва по-прежнему не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил журналистам в пятницу, 30 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15:33 30.04.2021 «Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные, — сказал Дмитрий Песков. — Пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему».

15:42 30.04.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что существуют определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным, текущим вопросам и взаимодействие должно идти по линии замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

16:21 30.04.2021 Выявлено размещение 89 единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, сообщил 30 апреля на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

16:23 30.04.2021 С целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения 10, 28, 58 и 72-й бригад активно применялись станции радиоподавления «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305-го батальона РЭБ в районах населенных пунктов: Степановка, Авдеевка, Троицкое, Березовое, Александро-Калиново, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Гнутово, Павлополь, Нелиповка, Клебан-Бык, Новоселовка, Новобахмутовка, Водяное и Пищевик.

16:23 30.04.2021 По словам Басурина, за линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в Зачатовке СММ ОБСЕ зафиксировала двенадцать танков, еще десять танков в Урзуфе и четыре САУ «Гвоздика» в Мангуше. На железнодорожной станции в Хлебодаровке восемь самоходных гаубиц 2с3 «Акация» и столько же на полигоне населенного пункта.

16:23 30.04.2021 Кроме этого, наблюдатели зафиксировали отсутствие сорока восьми 100-мм противотанковых орудий «Рапира», тридцати девяти 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», десяти 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и десяти танков Т-64.

16:24 30.04.2021 Также украинское командование проводит мероприятия по минированию близлежащих территорий к населенным пунктам и дорог общего пользования, что напрямую угрожает жизни и здоровью мирных граждан. Отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в непосредственной близости от жилых домов и дорог общего пользования в зоне ответственности 28 омбр в районе Марьинки и в зоне ответственности 58 омпбр вблизи Невельского. Об этом сообщил 30 апреля на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

16:25 30.04.2021 Украинская бронетехника ngu.gov.ua

16:51 30.04.2021 Украинская сторона должна выполнять Минские соглашения — только так можно решить проблему нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу 30 апреля в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и Курц обсудили войну в Донбассе и отношение ЕС к Белоруссии

17:48 30.04.2021 Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — бывшего участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, который находился под стражей более года, сообщает ТАСС.

17:49 30.04.2021 «Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — сообщила в ходе заседания председательствующая по делу судья Оксана Голуб. Суд также обязал Антоненко носить электронный браслет.

17:49 30.04.2021 Украинские национальные гвардейцы ngu.gov.ua

19:09 30.04.2021 «На Горловском направлении боевики 10-й огшбр с позиций в районе Шумов обстреляли поселок шахты 6/7 из минометов 82-мм калибра, выпустив шесть мин, также применялось снайперское оружие. На Донецком направлении минометные подразделения 72-й омбр из 120-мм минометов обстреляли окраины Яковлевки, выпустив девять мин. Бригадная артиллерийская группа 58-й омпбр вела огонь из 122-мм артиллерии с позиций в Песках и Опытном, выпустив четыре снаряда по Яковлевке и шесть по Веселому. Кроме того, минометные подразделения 28-й омбр с позиций в Невельском из 120-мм минометов обстреляли район поселка шахты «Трудовская», выпустив восемь мин. На Мариупольском направлении с позиций 1-го батальона 128-й огшбр в районе Павлополя противник обстрелял Набережное с применением минометов 82-мм калибра, АГС и стрелкового оружия. Кроме того, с позиций в районе Водяного боевиками 128-й бригады выпущено 22 гранаты из АГС по Ленинскому», — заявил Басурин.

19:09 30.04.2021 За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня, сообщил 30 апреля официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин на брифинге в Донецке.

19:10 30.04.2021 Всего за неделю зафиксировано тридцать пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник открывал огонь по населённым пунктам Республики, используя 152-, 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты различного типа, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

19:10 30.04.2021 Официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин отметил также, что с начала текущих суток боевики 58-й бригады с позиций в Песках обстреляли Жабуньки, выпустив три гранаты из СПГ. Также с позиций 28-й бригады выпущено двенадцать мин 82-мм калибра по Старомихайловке.

19:11 30.04.2021 Артобстрел. ngu.gov.ua

19:11 30.04.2021 Эдуард Басурин отметил, что обстрелам со стороны противника подверглись пятнадцать населенных пунктов ДНР: Старомихайловка, Александровка, Веселое, поселки шахт 6/7 и имени Гагарина (Горловка), Железная Балка, Крутая Балка, Озеряновка, Яковлевка, Саханка, Ленинское, Украинское, Зайцево, Коминтерново, Спартак.

19:30 30.04.2021 Количество атак ВСУ на территорию ДНР в апреле достигло 159, сообщает 30 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Из 159 обстрелов 80 осуществлялись с применением тяжёлого вооружения. Читайте также: Названо количество обстрелов ДНР со стороны ВСУ в апреле

19:38 30.04.2021 Эдуард Басурин (cc Информационный корпус)

19:54 30.04.2021 Количество обстрелов территории ДНР со стороны украинских боевиков за неделю достигло 35. При этом ВСУ использовали тяжёлое вооружение: артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, миномёты калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы. Читайте подробнее: ВСУ за неделю 35 раз обстреляли территорию ДНР

20:46 30.04.2021 Результаты обстрела ВСУ

21:38 30.04.2021 Нацгвардия Украины. ngu.gov.ua

21:39 30.04.2021 Американская администрация не отрицает, что Россия отвела значительные силы от границы с Украиной, и считает это конструктивным шагом Москвы. Об этом сообщил 30 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

21:40 30.04.2021 «Мы обратили внимание на тот факт, что они [российские власти] отвели существенное число своих сил от границы, возвращают их в места постоянной дислокации. Это конструктивный шаг», — заявил советник американского лидера на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

21:42 30.04.2021 При этом Салливан отметил, что возможность оказания Соединенными Штатами какой-то экстренной военной помощи Украине не рассматривается. «У нас продолжающееся сотрудничество в сфере безопасности с Украиной, в рамках которого мы предоставляем им военную технику, а также обеспечиваем какие-то формы подготовки. <…> Как я сказал, наши отношения в сфере безопасности продолжаются. Вопрос о том, чтобы предпринять нечто, выбивающееся из этого ритма, не обсуждается. Однако в этом ритме США принимали запросы от украинцев в прошлом и передавали им [оружие и военную технику]. Мы будем принимать [такие] запросы в будущем и будем готовы предоставлять определенные типы материальных средств», — цитирует ТАСС Салливана. Он отвечал на прямой вопрос о том, идет ли речь о поставках Киеву дополнительных вооружений, которые бы тот мог сразу применить в случае необходимости.

21:43 30.04.2021 ВСУ (cc) U.S. Army Europe Images

21:43 30.04.2021 По словам помощника главы американской администрации, США намерены отстаивать «суверенитет и территориальную целостность Украины», а также использовать «непубличные дипломатические каналы высокого уровня», чтобы обсуждать с Россией, «как заниматься данной ситуацией на перспективу». Параллельно Вашингтон будет вести консультации на этот счет с Берлином, Парижем «и другими ключевыми действующими лицами», подчеркнул Салливан. Он пообещал, что Вашингтон будет добиваться от других государств, прежде всего в Европе, присоединения к инициативам Соединенных Штатов «ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».

21:44 30.04.2021 Кроме того, Салливан напомнил, что США работают с Международным валютным фондом и другими организациями такого рода, чтобы добиться «проведения существенных экономических реформ на Украине», помочь Киеву добиться какой-то «меры экономической стабильности». Согласно изложенной сотрудником Белого дома информации, нынешний президент США Джо Байден с самого начала предупредил о намерении твердо поддерживать Украину и собирается придерживаться такого курса и далее.

22:54 30.04.2021 Инженерные войска Нацгвардии Украины. ngu.gov.ua

23:16 30.04.2021 Территория ЛНР 24 раза была обстреляна украинскими боевиками за неделю, сообщил 30 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий. Читайте также: Названо количество обстрелов ЛНР со стороны ВСУ за неделю

03:07 01.05.2021 Резолюция Европейского парламента, согласно которой структура предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа в случае, если РФ вторгнется на Украину, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Запад анонсировал наступление ВСУ?» — в ЕП предостерегли РФ от «вторжения»

08:04 01.05.2021 Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке.

08:53 01.05.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне своего визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты будут работать с Украиной, чтобы обеспечить соответствие критериям членства в НАТО.