Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике, представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Дарья Морозова заявила о беспрецедентном росте военных настроений официального Киева, что грозит полномаштабным конфликтом в регионе.
«Несмотря на все усилия, которые были предприняты участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, украинские власти снова возвращаются к тому самому мышлению, которое повлекло за собой слезы и жертвы среди мирного населения республик. Подобные действия Киева являются еще одним доказательством беспрецедентного роста военных настроений украинских властей. Рост напряженности уже не только на границах, но и в центральных районах республик может в любой момент привести к возобновлению полномасштабных боевых действий», — говорится в заявлении Морозовой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили «кризис в отношениях между Россией и Украиной».
Эрдоган сообщил, что «верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он настроен на разговор с тремя лидерами стран «нормандского формата», в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
В кабинете министров Германии заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о важности реализации «Минска-2» и продолжения работы в «нормандском формате».
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом он заявил 16 апреля в Париже, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом:Зеленский заявил, что надеется на проведение «нормандского» саммита
В июне 2021 года может выясниться, какие страны выступают за предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом: Зеленский намерен узнать, какие страны готовы дать Украине ПДЧ в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом он заявил 16 апреля, выступая после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Подробности в материале: Зеленский о встрече Путина и Байдена: «Когда есть диалог, пушки молчат»
Президенты Германии, Франции и Украины Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали РФ переместить войска подальше от российско-украинской границы. Об этом сообщило 16 апреля агентство Reuters.
Читайте подробнее: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ убрать войска от границ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предсказал Донбассу будущее «хуже, чем Чернобыль».
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», — сказал Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.
Ракетному обстрелу подвергли украинские боевики посёлок на севере Донецка, сообщает 16 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
В течение двух часов по пригороду Донецка украинские силовики выпустили более 30 мин различного калибра. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, сообщили 16 апреля в представительстве.
Об этом:ВСУ в течение двух часов обстреливали Донецк из миномётов
Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать конкретные ответы от европейских партнёров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продолжительность встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило 16 апреля информационное агентство УНИАН.
Об этом: Зеленский рассказал, почему затянулась его встреча с Макроном
Франция, Германия и Украина прикладывают общие усилия для поиска решения конфликта в Донбассе. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон 16 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом: Макрон назвал единственное возможное решение конфликта в Донбассе
Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ достигло за неделю 36, говорится 16 апреля в заявлении замначальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина.
Читайте подробнее: Названо количество атак на ДНР со стороны ВСУ за неделю
Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 29, сообщил 16 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
Читайте подробнее: ВСУ 29 раз за неделю обстреляли ЛНР
Киев прорабатывает сценарии вооруженного конфликта с Россией без помощи войск своих союзников, заявил командующий «операцией объединенных сил» ВСУ Сергей Наев 16 апреля в эфире телеканала «Украина».
Читайте также: На Украине оценили свои силы в случае войны с Россией
Украинские боевики тринадцать раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: Боевики ВСУ 13 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК
Членство Украины в НАТО может быть гарантией безопасности и мира в долгосрочной перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Telegraph.
Читайте также: Принятие Украины в НАТО может гарантировать мир и безопасность — Зеленский
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов Петровский район Донецка 17 апреля. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские силовики обстреляли запад Донецка — СЦКК
В Донбассе в тренировке артиллеристов вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие инструкторы из США. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 17 апреля офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.
Читайте также: В ЛНР сообщили об инструкторах США на учениях артиллеристов ВСУ
Заявление командующего Объединенными силами вооруженных сил Украины Сергея Наева о том, что украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, вызвало реакцию в Интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Кому же верить: Западу или ВСУ?» — Украина не думает, что Россия нападёт
Материал РИА Новости, согласно которому ряд депутатов Госдумы РФ высказался насчёт того, что Североатлантический альянс обеспокоен из-за намерения Москвы ограничить доступ в ряд зон Чёрного моря и Азовского моря, вызвал обсуждение в Интернете. Граждане выразили своё отношение 17 апреля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Хватит сопли жевать и подставлять другую щёку!» — о доступе в Чёрное море
Львовский журналист Станислав Безушко заявил, что большинство украинского общества не готово идти на фронт и «воевать» с Россией. Об этом представитель украинского СМИ написал в своей статье «Не моя война», опубликованной изданием Zaxid.net.
Читайте подробнее: Львовский журналист признал, что украинцы не хотят воевать с Россией
Боевики вооруженных сил Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК
Об этом: ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР — СЦКК
Украинская армия семь раз за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР — СЦКК
Папа Римский Франциск 18 апреля во время воскресной проповеди на площади Святого Петра выразил обеспокоенность в связи с эскалацией в Донбассе.
Читайте также: Папа Франциск обеспокоен ростом напряженности в Донбассе
Задержание консула генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка из-за того, что тот предположительно интересовался базами данных граждан России и уголовных дел, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Да на его лице всё написано!» — ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.
Читайте подробнее: В ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ
В Краснодонском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) на украинском боеприпасе подорвался местный житель. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о подрыве местного жителя на мине
Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли из гранатометов украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 18 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли село Ленинское на юге ДНР — СЦКК
Заявление украинского журналиста Станислава Безушко о том, что граждане Украины не спешат записываться в армию, при этом молодые люди в случае конфликта предпочтут просто покинуть страну, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 апреля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Запутывают, чтобы ударить внезапно» — Украина якобы не хочет воевать с РФ
Общемировая ситуация вокруг России находится в предвоенном состоянии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Россия находится в предвоенном состоянии — Кургинян
Эскалацию конфликта на Украине могут остановить только США. Об этом 19 апреля заявил заместитель председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость», депутат Сейма Антони Мацеревич в интервью Polskie Radio.
По мнению политика, «скопление войск России возле границы с Украиной свидетельствует о том, что Москва может начать войну против Украины».
Читайте также: В Польше считают, что эскалацию конфликта на Украине могут остановить США
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 19 апреля обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка. Об этом сообщило представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов: в 05:20 — поселка шахты имени Гагарина на севере Горловки, в 06:20 — поселка Александровка на западной окраине Донецка. В общей сложности вооруженные силы Украины выпустили 27 боеприпасов из 120-мм минометов», — сообщают «Новости Донецкой Республики».
В представительстве уточнили, что в первом случае огонь велся со стороны шахты «Южная» в подконтрольном украинским силовикам Дзержинске, во втором — со стороны села Новомихайловка. Информация о пострадавших не поступала.
Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма, отмечают «Новости Донецкой Республики».
В результате обстрела окраины Горловки и Донецка 19 апреля были отключены 8 трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный» (северная окраина Горловки). Более подробная информация уточняется.
За истекшие сутки ВСУ семь раз нарушили бессрочный режим прекращения огня, сообщает 19 апреля представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
По территории ДНР в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Донецкое направление: минометы 82 мм — 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ — 2 гранаты; АГС — 1 раз (3 гранаты); подствольный гранатомет — 1 граната; стрелковое оружие — 3 раза.
Мариупольское направление: минометы 120 мм — 1 раз (15 мин); АГС — 1 раз (20 гранат).
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Веселое, Александровка, Новоласпа, Саханка и Ленинское.
Украинская сторона в СЦКК игнорировала все запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано, сообщает 19 апреля представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Дополнительная информация о военных преступлениях ВСУ доступна на сайте «Трибунал».
Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, и политический кризис в Грузии станут главными темами плановой видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится 19 апреля. Как сообщил на брифинге 16 апреля в Брюсселе высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС, в ходе дискуссии по Украине министры, в частности, заслушают по видеосвязи главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Жилой дом и хозяйственные постройки повреждены в Горловке в результате утреннего обстрела ВСУ 19 апреля.
Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2») в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном 19 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС.
Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал».
«Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока — 2» больше нельзя будет придерживаться», — полагает Вебер.
Он утверждал, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также счел ее действия «реальной угрозой для ЕС и Запада», отмечает ТАСС.
В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию в Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае.
«Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал политик.
С призывом остановить реализацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае обострения конфликта в Донбассе глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. Он заявил об этом 19 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров видеоконференции глав МИД стран-участниц ЕС.
Подробности в материале: В ФРГ призвали к остановке «СП-2» в случае обострения конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, в отличие от 2014 года, РФ не сможет застать Киев «врасплох». Об этом он сообщил в интервью изданию «РБК-Украина».
«Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам: первая — от России можно ожидать все что угодно; вторая — прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили», — отметил украинский министр.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что Пасха может быть хорошим поводом для разблокировки обмена пленными в Донбассе в формате «всех на всех», сообщают «Новости Донецкой Республики». По ее словам, процесс обмена «всех на всех» был начат в 2019 году, но сейчас заблокирован. Она отметила, что обмен — это один из важных пунктов того, как двигаться дальше в контексте «нормандского формата».
«Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена», — сказала Мендель в эфире украинского телеканала «Дом».
Лондон уведомил Анкару о том, что один из кораблей ВМС Великобритании в мае пройдет через пролив Босфор в акваторию Черного моря. Об этом 19 апреля сообщает телеканал NTV со ссылкой на британские СМИ.
Подробности в материале: Британия уведомила Турцию о проходе военного корабля в Черное море — NTV
Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская вместе с вице-спикером литовского Сейма Паулюсом Саударгасом в рамках официального визита на Украину отправятся 21 апреля в Донбасс. Их будет сопровождать первый вице-премьер-министр Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Об этом сообщает Polskie Radio.
Читайте подробнее: Вице-спикеры Сеймов Польши и Литвы посетят Донбасс
Уголовные дела по фактам минирований и обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе возбуждены Следственным комитетом РФ, сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.
Об этом: СКР возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Война в Донбассе прекратится, если Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Вступление в НАТО — это не способ прекратить войну, заявил 19 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Читайте подробнее: Медведчук: Киеву надо не проситься в НАТО, а выполнять обещания
Киев готов отражать агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем, — глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
ВСУ выпустили 18 мин по окраинам Донецка, обстрел произошел около часа назад — в 18:07 и 18:20 — заявление ДНР.
Об обстреле украинскими боевиками района села Яковлевка в пригороде Донецка сообщает 19 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Об этом: ВСУ обстреляли пригород Донецка из тяжёлых миномётов
Один раз за сутки 18 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 19 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
ООН призывает к сдержанности все стороны конфликта на Украине, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в ходе онлайн-переговоров с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом говорится в опубликованном 19 апреля заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Подробности в материале: Генсек ООН призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности
Ряд депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» призвали главу государства Владимира Зеленского разорвать дипотношения с РФ и провести призыв резервистов в ВС Украины.
«Призываем президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины: разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией; внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект Закона Украины «О территориальной обороне»; провести призыв резервистов в вооруженные силы Украины; безотлагательно обратиться к правительствам государств — подписантов Будапештского меморандума, Великобритании и Соединенных Штатов Америки о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ», — говорится в сообщении, распространённом депутатами Богданом Яременко и Лизой Богуцкой.
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он предложил главам МИД Евросоюза план сдерживания «эскалации со стороны России», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Плоская Земля стоит на 3 слонах в вышиванках» — Украина родила новый план
Заявление внештатного советника министра обороны Украины Юрия Бутусова о том, что, если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014-м году вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Вы только детей Донбасса можете убивать?» — Украина не готова к войне
Украинские военные дважды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР. Об этом РИА Новости заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Глава МИД Польши Збигнев Рау в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась 19 апреля, призвал Евросоюз подготовить сценарии возможных действий в случае «дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной», а также «помочь Украине не на словах, а на деле». Об этом сообщается на официальном сайте МИД Польши.
Подробности в материале: Глава МИД Польши призвал ЕС помочь Украине «не на словах, а на деле»
Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей обеспокоенности в связи с ситуацией в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму и других регионах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от официального Киева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «политической вакханалией» возможность переноса площадки по Донбассу из Минска. По его словам, в результате подобных действий процесс может быть затянут или вовсе может быть разрушен.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «теракт» в отношении украинских силовиков после обстрела Горловки.
В провале урегулирования военного конфликта в Донбассе виновны украинские политики, пришедшие к власти после государственного переворота (Майдана) 2014 года. Об этом 20 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, принимая украинского депутата Евгения Шевченко.
«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — сказал Лукашенко.
Путин не виноват в провале умиротворения Донбасса — Лукашенко
Бывший депутат Рады Анна Герман 19 апреля в эфире украинского телеканала «НАШ» заявила, что если бы в 2014 году на Украине не устроили государственный переворот, то страна оставалась бы в прежних границах.
«Нужно еще раз зафиксировать один абсолютно однозначный факт. Если бы не было прошлого Майдана, Украина сегодня была бы целостной, соборной и в тех границах, в которых мы были», — сказала политик.
«Неужели доходит до тупых!»: потеря Киевом территорий — результат Майдана
Министерство иностранных дел Украины несколько раз запрашивало телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но безуспешно.
Об этом 20 апреля заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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Экономический ущерб ДНР от военной агрессии Украины составил 1,321 трлн рублей, сообщает 20 апреля Донецкое агентство новостей.
Читайте также: В ДНР назвали сумму экономического ущерба от атак ВСУ
Если Россия возьмет на себя обязательство соблюдать перемирие, это будет одним из первых знаков деэскалации в Донбассе, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что совместное заявление контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова к переговорам.
Боеприпасы к противотанковому ракетному комплексу «Корсар» подвезли украинские боевики к линии соприкосновения с ДНР — на позиции ВСУ около населённого пункта Новосёловка Вторая, сообщает 20 апреля управление Народной милиции республики.
Об этом: ВСУ подвезли к границе с ДНР противотанковые ракеты
Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Дипломат в очередной раз заявил, что Украина не планирует никакого вооруженного наступления в Донбассе, «эскалации или провокаций», чтобы разрешить этот конфликт.
«Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта… Так, украинским войскам приказано не реагировать на провокации, но, к сожалению, другая сторона делает всё возможное, чтобы их провоцировать», — добавил украинский министр.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины: ВСУ приказано не реагировать на провокации в Донбассе
На переговорах подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня, 20 апреля, удалось добиться существенного прорыва, сообщила сообщила пресс-служба украинской делегации.
В частности, стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня — уже пройдено первое чтение документа. В сообщении отдельно подчеркивается, что за основу был взят украинский проект дополнения.
«Стороны… прошли первое чтение в полном объеме. Дату следующей встречи, для второго чтения, определят представители ОБСЕ — не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели», — говорится в заявлении.
В Киеве выражают надежду, что на следующее заседание контактной группы на уровне глав делегаций, намеченное на 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.
Подробности: Украина заявила о «прорыве» на переговорах по урегулированию в Донбассе
Россия будет полностью готова к военной атаке на Украину через несколько недель, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что на сегодняшний день в Киеве не знают наверняка, решит ли Москва начать «новую стадию агрессии».
«Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас… даже более мощное, чем в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать ни одного сценария. Более того, мы видим стратегические приготовления к этому (вторжению). Но Украина и мир всё еще могут принять меры, чтобы избежать худшего сценария», — подчеркнул представитель правительства.
Кулеба также перечислил эти меры: активная позиция международных партнеров Украины; позиция международного сообщества, которое возлагает ответственность исключительно на российскую сторону; ощутимые экономические санкции.
Читайте также: На Украине назвали дату полной готовности России к «вторжению»
Район посёлка шахты им. Гагарина на севере Горловки (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из тяжёлых миномётов вечером сегодня, 20 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли север Горловки из тяжёлых миномётов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе.
Об этом вечером 20 апреля сообщила пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно официальному пресс-релизу, особое внимание собеседники уделили «вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения».
При этом Данилов уверил представителя Польши, что Украина мониторит ситуацию круглосуточно и разрабатывает различные сценарии реагирования.
«Украинская армия образца 2014-го и 2021-го — это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору… Но мы ценим и помощь стран — членов НАТО, в частности Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», — сказал он.
Об этом: Украина пожаловалась Польше на «эскалацию гибридной агрессии» России
Соединённые Штаты Америки выделили Украине $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом 20 апреля сообщается на сайте посольства США на Украине.
Отмечается, что $34 млн должны пойти на поддержку роста украинской экономики и улучшение качества медицинских услуг. Ещё $14 млн вложат в программы по борьбе с коррупцией, а $44 млн — пойдут на «укрепление демократии». Помимо этого, $63 млн пойдут на борьбу с «российской агрессией», в том числе на снижение экономической зависимости Украины от РФ.
ЕС выражает полную поддержку Украине, которая сталкивается с агрессивными действиями Российской Федерации. Об этом 19 апреля после встречи со своими европейскими коллегами заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, о чем 20 апреля сообщила шведская газета SvD.
Читайте подробнее: МИД Швеции: очень многое происходит в отношениях ЕС и России
Швеция активизирует международные усилия по прекращению эскалации конфликта между Россией и Украиной. Министр иностранных дел страны Анн Линде в настоящее время ведет прямые переговоры с обеими сторонами. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Подробности в материале: МИД Швеции ведет прямые переговоры с Россией и Украиной
Пустые слова, которые позволяет себе президент Украины Владимир Зеленский, не имеют никакого смысла, пока украинские силы обстреливают Донбасс. Об этом 20 апреля написал в телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте также: Пушков оценил приглашение Зеленским Путина на встречу в Донбассе
Киевв 2014 годунапал на свои регионы, а теперь хочет представить дело так, что он вступил в конфликт с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом: Предложение Зеленского о встрече Путиным — низ цинизма, лицемерия и лжи
Украинский президент Владимир Зеленский публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 21 апреля на его странице в Facebook.
«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.
Читайте подробнее: Зеленский предложил Путину встречу «в любой точке» Донбасса
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на территории украинского Донбасса, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Он так и не перестал быть актёром» — Зеленский зовёт Путина в Донецк
Многие пользователи сети считают, что обеспокоенность Зеленского ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе на самом деле является лживой.
В данный момент Россия не планирует созывать заседание Совбеза ООН по Донбассу, однако в дальнейшем будет в данном вопросе исходить из развития ситуации «на земле». Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Об этом: Россия пока не планирует созывать заседание СБ ООН по Донбассу — МИД РФ
20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором обратился к своим гражданам, а также предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Жители Украины отреагировали на обращение своего президента.
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От президента РФ Владимира Путина ждут решения по Донбассу. Такое мнение высказал руководитель партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM 21 апреля.
Читайте также: От Путина ждут решения по Донбассу — мнение
«Особенно опасной болезнью для лидеров любой крупной нации является «клиентит» — готовность поставить интересы иностранного союзника или клиента наравне с интересами собственной страны или даже выше их. В случае же с американскими официальными лицами эта болезнь, похоже, носить особенно острую форму в отношении Украины, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 21 апреля в The American Conservative».
Читайте также: США заражены опасной проукраинской болезнью с тяжелыми последствиями
Российская сторона предпринимает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, но дело продвигается тяжело. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Россия продолжает помогать Донбассу.
«Люди, которые живут там, — героические и несчастные люди. Но почему они несчастные? Они отвергнуты своей Родиной, страной. Это самое страшное, что может произойти», — сказал представитель Кремля.
В последние дни запросов к России со стороны Украины на общение на самом высоком уровне не было. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Киев не запрашивал переговоры с Москвой — Песков
Два бойца Народной милиции ДНР убиты в ходе обстрелов со стороны ВСУ, сообщил 21 апреля журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Под огнём ВСУ погибли два защитника ДНР
Россия предпринимает усилия для урегулирования в Донбассе и продолжит поддерживать население ДНР и ЛНР, сообщил 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, что урегулирование продвигается очень тяжело.
По мнению Пескова, люди Донбасса — это «героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди».
Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня в Донбассе должны согласовать до 28 апреля, заявил в эфире украинского телевидения 21 апреля глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.
По словам Кравчука, подготовка документа началась примерно две недели назад, тогда он был направлен всем заинтересованным сторонам, «но не был обсужден в силу некоторых причин».
«Сейчас этот документ и другие поступили в подгруппу по безопасности, вчера обсуждали этот вопрос политические советники… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание контактной группы, приступила к конкретной работе», — подчеркнул бывший президент Украины.
Он отметил, что до 28 апреля подгруппа должна завершить эту работу, чтобы документ могли утвердить на общем заседании контактной группы.
Читайте также: На Украине назвали дату согласования дополнительных мер по Донбассу
Президент России Владимир Путин извещен о предложении украинского президента Зеленского о встрече в Донбассе, но вряд ли успел ознакомиться с этим обращением, сообщил 21 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Пескова, президент России был занят подготовкой послания Федеральному собранию.
Читайте также: Песков сообщил о реакции Путина на призыв Зеленского о встрече в Донбассе
Морального права назначать встречи в Донбассе у украинского президента Владимира Зеленского нет, говорится в опубликованном 21 апреля заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.
Комментируя предложение провести встречу в Донбассе, которое Зеленский накануне, 20 апреля, сделал президенту России Владимиру Путину, Пасечник заявил: «Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали. Прежде чем снова наставить на нас оружие, подумайте, чем это для вас обернётся».
Читайте подробнее: Глава ЛНР запретил Зеленскому назначать встречи в Донбассе
Территория ЛНР подверглась четыре раза за сутки 20 апреля обстрелам со стороны ВСУ, сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
Об этом: Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
О гибели двух украинских военнослужащих при разминировании местности в районе посёлка городского типа Троицкое сообщил 21 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Читайте подробнее: Два солдата ВСУ погибли при разминировании на границе с ЛНР
Район посёлка шахты им. Гагарина на северо-западе Горловки (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером сегодня, 21 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Читайте также: ВСУ выпустили ракету ПТУР по северо-западу Горловки
Заявление украинского политолога, директора информационно-политического центра «Перспектива» Павла Рудякова о том, что разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Украины, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Пора определяться» — разрыв дипотношений с РФ станет проблемой для Украины
Повреждения, которые получил жилой дом в Золотом-5 (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ накануне, 20 апреля, зафиксированы на видео, сообщает 21 апреля управление Народной милиции ЛНР.
Подробности в материале: В ЛНР записали видео с места повреждённого дома в Золотом-5
Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки укомплектовать армию резервистами без объявления мобилизации, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Это же анекдот!» — Зеленский может призвать резервистов за сутки
РИА Новости обратило внимание на комментарии читателей французского издания Le Figaro по поводу стремления зарубежных стран повлиять на различные аспекты отношений между Россией и Украиной. Многих из них удивила риторика Владимира Зеленского относительно ситуации в Донбассе. Пользователи раскритиковали обращение президента Украины, в котором он предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», а также обсудили высказывания иностранных политиков о принадлежности Крыма.
Как отметил один из читателей, «проблемы между Россией и Украиной должны решаться между двумя президентами без участия других стран, которые хотят вмешаться».
21 апреля Комитет польского Сената по европейским и внешним делам принял резолюцию, в которой выражена «безоговорочная поддержка безопасности Украины, а также осуждение агрессивных действий России». Об этом сообщается на сайте ведомства Senat.gov.pl.
Читайте также: Сенат Польши осудил «агрессивные действия России»
21 апреля вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская посетила линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины. Это произошло в рамках официального визита польской чиновницы на Украину, который продлится до 24 апреля. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Депутаты из Польши, Литвы и с Украины приехали в Донбасс и выступили с заявлением в поддержку Киева, сообщает «24 канал».
«Мы воочию увидели проблему, которая не только ваша, но и проблема всей Европы и всего мира», — отметил вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас.
На украинском ТВ не хотят слышать правду о войне в Донбассе. Как пишет ТГ-канал PavlovskyNews, на украинском телеканале «Прямой» представителю ОПЗЖ Александру Качному задали вопрос по поводу виновника войны. Он начал ответ со слов, что украинцы воюют с украинцами, однако договорить ему не дали.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не считает, что Россия стремится к военной акции на востоке Украины. Об этом он заявил 22 апреля в эфире телеканала France 2.
Об этом: Глава МИД Франции не верит в стремление России «напасть» на Украину
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Мариуполе. По его словам, готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал освободить Украину, не ограничиваться Донбассом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Подробности в материале: Жириновский призвал освободить всю Украину
22 апреля вице-спикеры польского, литовского и украинского парламентов — Малгожата Госевская, Паулюс Саударгас и Руслан Стефанчук — посетили позиции украинской армии в Донбассе, где подписали совместную декларацию. После этого они провели пресс-конференцию, в ходе которой раскрыли некоторые положения документа, сообщает Polskie Radio.
Читайте подробнее: Вице-спикеры парламентов Польши, Литвы и Украины приняли общую декларацию
В интервью «Украинской правде» вице-премьер и министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что российские паспорта получили по меньшей мере 400 тысяч жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Командование ВСУ продолжает наращивать группировки сил армии у линии соприкосновения в Донбассе. В регион переброшены 8 ОТРК «Точка-У». Об этом сообщает Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.
Глава ДНР Денис Пушилин пообещал защитить права и интересы русских.
Запрещённые Минскими соглашениями вооружения применяют в Донбассе вооружённые силы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 апреля на брифинге в Москве.
Киев, добавила она, продолжает стягивать в район конфликта технику и войска.
Читайте также: МИД РФ: Украина применяет в Донбассе запрещённые «Минском» вооружения
Мирный житель Донецка ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то ему следует обратиться к руководству ДНР и ЛНР, а уже затем к руководителям других стран.
Президент РФ Владимир Путин предположил, что попытки Украины перенести переговорную площадку из Минска свидетельствуют о попытках уклониться от урегулирования ситуации в Донбассе.
Обстрелу из миномётов калибра 120 мм со стороны ВСУ подвергся район посёлка городского типа Старомихайловка на западной окраине Донецка, сообщает 22 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донбассе на линии соприкосновения.
Раненый украинскими боевиками житель Петровского района Донецка находится в стабильном состоянии, сообщает 22 апреля Донецкое агентство новостей.
Читайте подробнее: В ДНР рассказали о состоянии раненого при обстреле Петровского района
Провести переговоры на линии соприкосновения предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому глава ЛНР Леонид Пасечник в опубликованном 22 апреля сообщении.
Об этом: Глава ЛНР пригласил Зеленского встретиться на линии соприкосновения
Обучение украинских боевиков дистанционному минированию проводят американские и британские инструкторы на границе с ЛНР, сообщил 22 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Читайте также: Инструкторы НАТО обучают ВСУ дистанционному минированию
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Приехать в зону боевых действий и провести там переговоры с руководством Донбасса призвал украинского президента Владимира Зеленского глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении 22 апреля.
Читайте также: Пушилин предложил Зеленскому набраться смелости и приехать
Украина не собирается вести переговоры с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, сказал советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Военнослужащие 73-го Морского центра Сил специальных операций ВС Украины отработали зачистку здания. Специалисты подготовлены инструкторами НАТО, преимущественно из состава ССО США.
Цитата из канала «Военный обозреватель».
Пушилин — Зеленскому: «Призываю вас не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы готовы там вас лично встретить и предметно пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования.
Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска».
Ответ Путина Зеленскому (полная версия):
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с РФ. Это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения РПЦ это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение отношений.
О чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений — мы только можем это приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран.
Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время».
Теперь Зеленский может приехать в Москву не как комик, а официально.
Цитата канала youlistenedmayak.
США слышали объявления РФ об отводе войск из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией — Госдепартамент.
Горловку накрывают из крупнокалиберной артиллерии. Как сообщают источники проекта @wargonzo на донбасской передовой, Горловка с самого утра подвергается жесткому обстрелу ВСУ из ствольной артиллерий калибром 152-мм.
Артиллерийский огонь поддерживают украинские минометы. В Горловке сейчас жарко.
Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина обсудить двусторонние отношения в Москве — пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в учениях — Минобороны РФ.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела мирных территорий Донбасса украинскими вооружёнными силами и полученных мирным жителем ранений. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.
Об этом: СК РФ возбудил дело после обстрела Донбасса украинской армией
Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский, который пригласил главу РФ на Украину, может приехать в Москву и обсудить отношения двух стран в любое удобное для него время, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Вызвал к себе на ковёр» — Путин пригласил Зеленского в Москву
Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Донбасс для «честного и открытого разговора».
«Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования», — сказал Пушилин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе. «Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?» — обратился Пасечник к украинскому президенту.
Цитата канала «Экономика».
Песков о возможных темах разговора Путина с Зеленским: «Речь может идти о двусторонних отношениях, вопрос Крыма затронут быть не может».
На Юге России, на границе с Украиной, все чаще российские граждане говорят о войне. О войне, в которой виноваты все остальные — Запад, США, Украина, но не Россия. Кремль заявляет, что прекращает военные учения, в то время как среди населения резко возросло недоверие к Западу. Об этом в своей авторской статье написала российский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.
Подробности в материале: Население Юга России ожидает войны с Украиной — Dagens Nyheter
Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах между Москвой и Киевом.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В Украине с февраля 2021 года ведётся разработка боевого танка «Оплот-2М».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Президент России Владимир Путин политически признал республики свободного Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, 23 апреля, комментируя высказывания Путина о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщалось ранее, Путин ответил на предложение Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметил, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Вопросы же Донбасса Украине нужно обсуждать в первую очередь не с «представителями третьих стран», а с «руководителями республик ЛНР и ДНР», добавил он.
Читайте также: Путин политически закрепил статус народных республик Донбасса
Президент РоссииВладимир Путинясно дал понять, что приёмукраинского лидераВладимира Зеленского в Москве возможен только тогда, когда украинская сторона начнёт исправлять то, что натворила, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления Путина о возможной встрече с Зеленским.
Об этом: Путин ясно обозначил условия возможной встречи с Зеленским в Москве
Президенты Украиныприходят и уходят, а свободный Донбасс продолжает жить своей отдельной отэтого государстважизнью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказываниясоветника украинскойделегации вТрехстороннейконтактной группе Алексея Арестовича.
Подробности в материале: Отказ Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР — это свидетельство его слабости
Украинские боевики разместили зенитно-ракетные комплексы «Оса» в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом 23 апреля сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Читайте также: В ЛНР заявили о размещении ВСУ комплексов «Оса» в жилых районах Донбасса
Донецкая Народная Республика готова предоставить все условия и гарантии безопасности в случае визита на ее территорию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Глава ДНР заявил о возможности визита Зеленского в Донецк
С украинской стороны руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) не поступало предложений о переговорах. Об этом 23 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Зеленский не приглашал главу ДНР на переговоры в Киев
Жители Донецкой Народной Республики давно не считают себя украинцами. Об этом 23 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Глава ДНР заявил, что жители республики не считают себя украинцами
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться только украинских радикалов, если он решит приехать в Донецк. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 23 апреля в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
"Я думаю, что Зеленскому, если он пойдёт на такой шаг, стоит опасаться с той линии соприкосновения своих радикально настроенных элементов, которых он лелеет сейчас», — отметил Пушилин, говоря о безопасности украинского лидера в случае его приезда в Донецк.
Читайте также: Пушилин предупредил, кого опасаться Зеленскому в Донецке
Три раза за сутки 22 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 23 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что больше не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу.
Читайте также: Кравчук отказался вести в Минске переговоры по Донбассу
Вопросом урегулирования конфликта в Донбассе должен заниматься лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, — потому что он знает, как завершить его в короткие сроки.
Читайте также: Эксперт: урегулированием конфликта в Донбассе должен заниматься Медведчук
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Москве, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте также: «От этих побирушек устал весь мир» — Украина просит помощи с РЭБ у США
Россия предлагает Франции и Германии провести не позднее 27 апреля встречу в Донбассе с участием ДНР, ЛНР и Киева, сообщил 23 апреля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме, опубликованном в СМИ. Позднее Козак лично подтвердил факт такого предложения России.
Читайте также: Россия предложила Франции и Германии провести встречу в Донбассе
Сегодня для Украины вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией не является первоочередной проблемой, заявил экс-президент страны, глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Вместе с тем он сообщил, что есть вариант развития событий, при котором Украина может буквально на следующий день разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Читайте также: Кравчук назвал условия немедленного разрыва дипломатических отношений с РФ
Отвод войск Российской Федерации от границ Украины является большой дипломатической победой Киева и его международных партнеров, заявил в эфире украинского телевидения 23 апреля народный депутат Верховной рады Вадим Ивченко.
Читайте также: Депутат Рады объявил отвод войск РФ от границы «победой Киева и Запада»
На Украине оценили заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что отвод российских войск от границ Украины является результатом работы президента страны Владимира Зеленского.
Читайте также: «И солнце встает благодаря ему» — отвод войск РФ назвали заслугой Зеленского
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кравчук призвал сограждан «никогда не доверять России».
Читайте также: Кравчук учит сограждан «никогда не доверять России»
О неспособности ЕС к объективной оценке ситуации на Украине говорит заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное 20 апреля в его личном блоге. Оценку этому демаршу дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 23 апреля заявлении.
Об этом: Боррель показал свою некомпетентность по теме Украины — МИД РФ
В офисе президента Украины Владимира Зеленского не оценили предложение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака не позднее 27 апреля провести встречу в Донбассе в «нормандском формате» с участием Украины и представителей республик Донбасса.
Читайте также: «Опасаемся размытия»: офис Зеленского отреагировал на предложение Козака
На Украине обсудили заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, что больше он не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу.
Читайте также: «Надо на Марсе собраться — там все свои» — Кравчук не хочет ехать в Минск
Украина готова к переговорам в любой точке Донбасса с участием Франции, Германии и России только при условии неучастия в них представителей ДНР и ЛНР, заявил 23 апреля пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.
Читайте также: Киев ставит новые условия переговоров в Донбассе с Францией, Германией и РФ
Два человека погибли, один получил ранение в результате обстрелов территории ДНР украинскими боевиками за неделю, сообщил 23 апреля журналистам замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: Названо количество обстрелов ДНР со стороны ВСУ за неделю
Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 18, сообщил 23 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
Артобстрелу со стороны ВСУ подвергся район посёлка Старомихайловка (ДНР) вечером 23 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Об этом: ВСУ обесточили Старомихайловку обстрелом тяжёлой артиллерии
ЕС не может объективно оценить ситуацию на Украине и закрывает глаза на агрессию Киева в адрес Донбасса, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 23 апреля на сайте ведомства.
Подробности в материале: Захарова призвала ЕС перестать поддерживать агрессию Украины
Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.
Читайте также: ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР — СЦКК
Боевики украинской армии девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК
Украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики 70 единиц вооружения и техники, сообщили 24 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Об этом: ВСУ разместили в населенных пунктах 70 единиц техники и вооружения — НМ ДНР
Заявление вице-премьера, заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Шахтёры сами с тобой разберутся» — Зеленский решил не ехать в Москву
Вооруженные силы Украины шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Об этом: ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК
Украинские силовики разместили 43 танка, шесть ББМ (боевых бронированных машин), два бронетранспортера и ЗРК «Оса» в населенных пунктах, оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной Милиции ЛНР.
Читайте подробнее: ВСУ разместили в населенных пунктах танки, бронетранспортеры и ЗРК — ЛНР
Вооруженные силы Украины разместили десять единиц техники и вооружения на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики, сообщили 25 апреля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Подробности в материале: ВСУ разместили в населенных пунктах 10 единиц техники и вооружения — НМ ДНР
Присоединиться к Российской Федерации хотели бы жители некоторых крупных городов Украины. Об этом, как передаёт «ПолитНавигатор», заявил российский политолог Сергей Марков во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод».
Читайте также: Политолог рассказал о желающих присоединиться к России городах Украины
По мнению политолога Сергея Маркова, абсолютное большинство жителей Запорожья, Одессы, Харькова и Николаева, а не только Мариуполя, Краматорска и Славянска, проголосовало бы за воссоединение с Россией.
Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четвёрки на территории Донбасса, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Почему экс-глава МИД Украины испугался встречи нормандской четвёрки
Многие интернет-пользователи пришли к выводу, что проведение встречи четырёх стран на территории Донбасса могло бы стать началом реального процесса тушения пожара гражданской войны на территории Украины, но украинские политики сами боятся этого как огня.
За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением тишины на востоке Украины станет важным шагом для урегулирования конфликта, а факт принятия этого документа за основу является историческим событием. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент этой страны Леонид Кравчук.
Читайте также: Кравчук заявил об историческом событии на переговорах по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать «на поклон» в Москву. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом».
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В то, что Украина изменила свой подход к ситуации в Донбассе, верится мало — наоборот, очевиднаеё ставка на обострение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания экс-президента Украины, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.
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Минские соглашения следует изменить или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля в интервью британскому изданию Financial Times.
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США и Канаду следует привлечь к переговорам в «нормандском формате», убеждён президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 26 апреля в интервью британскому изданию Financial Times.
Читайте также: Зеленский призвал расширить «нормандский формат» за счёт Канады и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 26 апреля сообщает газетаFinancial Times.
Читайте также: FT: Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте
Война в Донбассе может превратиться в «замороженный» конфликт. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 апреля в интервью изданию Liga.net.
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В настоящее время никаких деталей вероятной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков заявил об отсутствии деталей возможной встречи Путина и Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения — это тревожный сигнал. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Президент Украины Владимир Зеленскийкак партнёр по международным переговорам малосостоятелен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Зеленского в интервью Financial Times.
Об этом: Об изменении «Минска — 2» Зеленскому придется говорить с лидерами ДНР и ЛНР
Полпред ДНР в Контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить Минские соглашения.
«Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «минский процесс должен быть гибким». Только вот проблема в том, что под словом «гибким» украинские власти всегда понимают «переписанным, переделанным, измененным». Но никогда не «согласованным по всем деталям и выполненным», — цитирует Никонорову МИД ДНР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским 9 мая, заявил, что никакой конкретики по этой теме нет.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил о безальтернативности Минских соглашений в рамках разрешения конфликта в Донбассе.
Конкретики о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая в Москве пока нет. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского 9 мая
Сотрудник Народной милиции ЛНР ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «мы можем изменить «минский формат», скорректировать его» или «использовать какой-то другой формат», является фактически отказом от выполнения Минских соглашений. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в опубликованном 26 апреля заявлении.
Об этом:Зеленский отказывается выполнять Минские соглашения — партия Медведчука
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись днём сегодня, 26 апреля, районы сёл Украинское и Ленинское в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по ДНР 30 боеприпасов
Украинский военный подорвался на мине ВСУ из-за недостоверной карты минных полей, составленной сослуживцами, сообщил 26 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте подробнее: Солдат ВСУ подорвался на украинской мине у Счастья
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал президента Украины Владимира Зеленского не ехать «на поклон» к президенту РФ Владимиру Путину.
Разрешение конфликта в Донбассе необходимо для улучшения стратегических отношений между Россией и ЕС. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В Белом доме заявили, что США и дальше намерены работать с европейскими партнерами для предотвращения эскалации напряженности на границе с Украиной.
Политика украинской власти до того несамостоятельна, что президент этой страны Владимир Зеленский не решается встретиться с главами ДНР и ЛНР. Об этом заявил 26 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ЛуганскИнформЦентру.
Подробности в материале: Зеленский действует под диктовку США — глава ЛНР
Россия, отведя войска от границы с Украиной, не дала случиться военному конфликту, который мог вспыхнуть, заявил 26 апреля германский министр иностранных дел Хайко Маас в ходе выступления перед Немецким атлантическим обществом.
Подробности в материале: Глава МИД Германии заявил, что Россия ушла от конфликта с Украиной
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что деэскалация ситуации на границе с Россией является «маленькой победой» Киева, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Наполеон долбаный!» — Зеленский: деэскалация на границе РФ — победа Киева
Заявление главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 26 апреля в социальной сети Facebook.
Об этом: «Что прикажут США, то и сделают» — Кравчук против переговоров с Россией
Заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал «странным» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 26 апреля в своем телеграм-канале.
Читайте также: Пушков назвал странными слова Зеленского о встрече с Путиным
Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения, так как на них основано дипломатическое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе. Однако Россия, по мнению США, спровоцировавшая конфликт, должна «отказаться от своей непримиримой позиции».
Читайте также: В Госдепе США назвали условие успеха Минских соглашений
В Пентагоне отметили, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной. При этом определить, отведет ли РФ от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, в США пока не могут.
Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, РФ и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Песков на вопрос — что обсуждать Путину и Зеленскому, если не Донбасс:
«Это зависит от того, как в Киеве понимают суть, предтечи и будущее двусторонних отношений. Насколько эти отношения нужны народу Украины. Путин говорил, что мы заинтересованы в налаживании добрых отношений со всеми странами, особенно соседями».
Песков о подготовке встречи Путина и Зеленского:
«Желание разговаривать можно только приветствовать. Козак относится в постоянном контакте с офисом президентом Украины. Абсолютно четко было изложено отношение президента к инициативе поговорить — к наполнению. Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений.
Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Россия не является стороной этого конфликта. Единственным правильным шагом может быть только реализация положений Минского комплекса мер».
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
Песков рассказал о месте возможной встречи Путина и Зеленского:
«Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи».
Для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо прояснить много деталей, заявил 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле рассказали о контакте администраций президентов России и Украины
МИД Украины объявил консула РФ в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране, он должен покинуть Украину до 30 апреля — пресс-служба.
В «критическую точку» урегулирование в Донбассе завела политика Германии и Франции, которые пошли по пути потаканиякиевским властям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
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Сотрудник Народной милиции ЛНР получил ранение при обстреле со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщают 27 апреля СМИ со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Отмечается, что силовики Украины пять раз открывали огонь за 24 часа по территории региона.
Жители населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения в Донбассе, не могут сменить место жительство. У кого-то нет денег, кто-то не готов оставлять родной дом.
На позициях ВСУ на границе с Крымом побывал 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.
Вопросы войны в Донбассе нужно обсуждать в формате, где были бы «мощные игроки», заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.
Об этом: Зеленский заявил, что «нормандскому» формату не хватает «мощных игроков»
Минские соглашения нужно изменить — всего лишь по отдельным пунктам, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.
Подробности в материале: Минские соглашения в существующем виде не годятся — Зеленский
Гарантировать, что Россия снова не усилит свои позиции на границе с Украиной, нельзя, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.
Подробности в материале: Зеленский призвал армию быть начеку
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «мощных игроках» в урегулировании обстановки в Донбассе. По его словам, следует создать новую площадку по Донбассу, которая будет функционировать параллельно с «нормандским форматом».
«Жители Донецкой и Луганской Народных Республик долго шли к получению гражданства, поэтому осуществление любых конституционных прав, включая избирательное, для них предельно важно. <…> Для них это шаг в сторону возвращения в большую Россию. Они ее граждане, участвуют в политических процессах», — прокомментировал Daily Storm тему участия жителей Донбасса в выборах в РФ политолог Александр Асафов.
Три противотанковые управляемые ракеты были выпущены ВСУ в направлении села Спартак к северу от Донецка утром сегодня, 27 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Обстрел ПТРК украинские боевики осуществили в 9:35 мск со стороны Авдеевки (Украина).
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен «в диалоге, а не на дуэли», обе стороны должны быть готовы к диалогу. Об этом сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
Пять раз украинские боевики обстреляли территорию ЛНР за сутки 26 апреля, сообщает 27 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Россия должна продолжить шаги по деэскалации в Донбассе, сообщил 27 апреля журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.
Об этом: МИД ФРГ заявил, что РФ должна «прекратить нарушать перемирие в Донбассе»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что уже ведётся работа по подготовке встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.
«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим… Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в ходе переговоров Зеленский и Путин могли бы обсудить итоги нормандского саммита в Париже и другие темы.
Один военный ВСУ погиб и трое получили ранения при наезде автомобиля на украинскую мину, сообщил 27 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Подробности в материале: Солдаты ВСУ подорвались на украинской мине
Глава офиса Зеленского не знает, какой формат принесёт мир в Донбасс.
На Украине объявили «историческими» грядущие переговоры Путина и Зеленского.
По мнению политолога Евгения Сатановского, ситуация с соблюдением Киевом Минских соглашений по Донбассу все больше напоминает роман Солженицына «Двести лет вместе».
В своём Telegram-канале он написал: «Немного напоминает книгу Солженицына «Двести лет вместе», которую он про евреев написал. Вот и с украинско-американским капанием на мозги на тему Минских соглашений то же самое. Хотят их выполнять — имеют все возможности. Не хотят — тоже имеют все возможности».
Четыре раза с начала суток 27 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает управление Народной милиции республики.
Подробности в материале: ВСУ четыре раза атаковали территорию ЛНР с начала суток
Украинские боевики совершили 219 огневых провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 27 апреля Народная милиция ЛНР.
Об этом: С начала апреля ВСУ совершили 219 огневых провокаций в Донбассе
Киевские боевики в апреле этого года 219 раз обстреляли территории Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили 27 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Об этом: В ЛНР назвали количество обстрелов со стороны ВСУ за апрель
Украина не будет вести переговоры по Донбассу с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время интервью телеканалу BBC News World.
«Это красная линия, которую мы не перейдём. Президент очень твёрд в этом», — сказал он.
Кулеба объяснил, что по версии Киева Россия «напала» на Украину, а значит договариваться о мире нужно с Москвой.
Изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Кисилеву, опубликованном 28 апреля на сайте МИД.
Глава МИД отметил, что Запад продолжает убеждать Россию в необходимости смягчения или изменения последовательности Минских договоренностей. Лавров добавил, что Киев хочет взять под контроль Донбасс, включая границу с Россией, а затем уже присвоить особый статус территории.
Россияужеясно продемонстрировала готовность пресечь любое поползновение на военный сценарий в Донбассе, теперь следуетсосредоточиться на помощи ДНР и ЛНР в их политическом и социально-экономическом становлении, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Читайте подробнее: Донбассу надо помочь не только избежать войны, но и стать сильнее
Правительство Германии не получало предложений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
Об этом: В ФРГ не получали предложений Украины об изменении «нормандского формата»
Жители Донецкой и Луганской народных республик не хотят войны с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров: Донбасс не хочет войны с Киевом
Власти Российской Федерации готовы обсуждать с руководством Украины нормализацию двусторонних отношений, но не урегулирование в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Если же наши коллеги, включая президента (Украины Владимира) Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
При этом, подчеркнул министр, тему урегулирования в Донбассе необходимо обсуждать не с Москвой, а с Луганском и Донецком. Об этом прямо записано в Минских договоренностях.
Официальному Киеву не стоит рассчитывать на военную помощь от Вашингтона. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На военную помощь Соединённых Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский министр.
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выходу своей страны из минского процесса. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».
Об этом: Украину заподозрили в запуске «процесса выхода из Минских соглашений»
Вопрос о Донбассе не может решаться между Россией и Украиной, поскольку РФ не является стороной конфликта на востоке украинской территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта», — сказал Песков.
Подробности в материале: Кремль заявил о неучастии в решении вопроса Донбасса
Стремление к миру, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский, должно поддерживаться, однако Россия и Украина никогда не воевали друг с другом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Стремление к миру] должно всемерно поддерживаться. Но дело в том, что Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали», — сказал Песков.
Об этом: Песков заявил, что Россия никогда не воевала с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский фактически прямо указал на неготовность следовать минским соглашениям. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: Зеленский подтвердил неготовность выполнять минские соглашения — мнение
Кремль не обладает информацией относительно того, готов ли президент РФ Владимир Путин ехать куда-либо за пределы России для проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Владимиром Зеленским] президент Путин — я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках «[нормандской] четверки», — сказал Песков.
Читайте также: Кремль не знает о готовности Путина ехать за рубеж для встречи с Зеленским
Расширение нормандского формата, которое предлагает президент Украины Владимир Зеленский, практически невозможно. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».
Об этом: Украина проталкивает позицию США — о «расширении» минских переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы пересмотреть минские соглашения в самой основе, видимо, чтобы сделать Россию причастной к конфликту в Донбассе. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Эксперт объяснил, зачем Зеленскому нужна «реформа» минских соглашений
В Херсонской области Украины прошли военные учения с участием тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ.
«В ходе тренировки расчёты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий… Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели», — процитировали в пресс-службе.
Как сообщается, целью учений была отработка противодействия десанту вероятного противника.
Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях Украины прошли учения с участием артиллерии. Отрабатывались методы противодействия высадке десанта.
Если западные поводыриУкраинысделают вид, что ничего не поняли, и если онине вразумятВладимираЗеленского, следует ждатьпризнания Россией ДНР и ЛНР— по аналогии с Абхазией и Южной Осетией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Читайте также: Лавров объяснил, к чему приведут Киев отклонения от «Минска-2»
В Европейском союзе поддерживают реализацию Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом 28 апреля заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Читайте также: В Евросоюзе высказались в поддержку Минских соглашений
Подрыв машины, перевозившей боевиков ВСУ на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, может быть «терактом». Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Читайте также: На Украине возбудили дело по факту подрыва машины ВСУ
О том, что Россия «не выполняет Минских соглашений» и не стремится к этому — в отличие от ЕС, заявил 28 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.
Об этом: Боррель заявил, что Россия «не выполняет Минских соглашений»
Район посёлка Старомихайловка обстрелян украинскими боевиками из миномётов калибра 120 мм, сообщает 28 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Грузовик, подвозивший боеприпасы для ВСУ, подорвался на украинской мине в районе села Орехово, сообщил 28 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте подробнее: Грузовик ВСУ подорвался на украинский мине
Обострения ситуации между Россией и Украиной не прогнозируется в Вашингтоне, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в институте Маккейна.
Об этом: В Пентагоне высказались о ситуации на границе России и Украины
Украинцы считают НАТО «источником безопасности и стабильности» в стране, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для программы BBC HARDtalk.
Читайте также: Глава МИД Украины объяснил, почему вступление в НАТО не является фантазией
В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.
Читайте также: «В Третьем Риме надо!..» — Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане
Американские военные не прогнозируют резкого ухудшения обстановки на границе РФ и Украины в ближайшее время.
Читайте также: США не ждут существенных конфликтов на границе России и Украины
Очередное заседание Контактной группы состоится 19 мая, сообщили 28 апреля в МИД ДНР.
Об этом: Названа дата следующего заседания Контактной группы по Донбассу
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Ватикан мог бы стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Люди выразили своё отношение 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Что на Украине курят?» — Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане
Киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом журналистам заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Читайте также: Грызлов: Киев заблокировал предложения о предотвращении нарушений перемирия
Украинская сторона так себя повела на переговорах в Контактной группе, что не удалось подписать заявление, которое позволило бы запустить координационный механизм контроля перемирия. Об этом говорится в опубликованном по итогам заседания 28 апреля заявлении полпреда ЛНР Владислава Дейнего.
Об этом: Киев сорвал запуск координационного механизма контроля перемирия в Донбассе
Президент США Джо Байден выразил в личном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным беспокойство по поводу наращивания российских войск у границ Украины. Об этом 28 апреля сообщает Reuters со ссылкой на слова американского посла в России Джона Салливана.
Читайте также: Байден лично сообщил Путину, что обеспокоен ситуацией на границе Украины
Участникам контактной группы по урегулированию в Донбассе сегодня, 28 апреля, не удалось согласовать текст документа о введении «пасхального перемирия», сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Читайте также: Кравчук: «пасхальное перемирие» в Донбассе согласовать не удалось
Заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о том, что закрытие Россией доступа в три района Чёрного моря означает, что Киеву будет сложнее «вернуть» Крым, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 апреля в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Если сунутся — получат в рыло» — на Украине заметили, что Крым не вернуть
Намерения президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по конфликту в Донбассе не будут реализованы. Об этом написал 28 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
ВСУ рано утром обстреляли дорогу, ведущую из Донецка в Яковлевку, из 120-мм миномётов. Эта дорога активно используется мирными жителями Донбасса.
Цитата канала Wagonzo.
В Киеве прошло шествие в честь дивизии СС «Галичина». Участники марша пообещали воевать в Москве. Телеграм-канал ИА REGNUM:
«Данный марш — прямое нарушение закона, запрещающего прославление нацизма, хотя к выходками восточноевропейских почитателей СС уже привыкли. Эта же привычка, вероятно, определяет и то, что в «свободной и независимой» стране голоса несогласных с этим прославлением почти не слышны.
Уж очень полезными эти черти оказываются для поддержания ордунга и запугивания сограждан. 90 лет прошло, но суть фашизма осталась той же, он стал лишь хитрее».
В России задержали 16 украинских боевиков. Об этом сообщают официальные ресурсы российских силовиков. Речь снова идет о националистах-радикалах, готовивших взрывы (по факту — теракты) и другие провокации на территории нашей страны.
Киев — по примеру США и Турции — всё чаще использует терроризм как инструмент для достижения политических целей. Ну или Киеву говорят так делать.
В любом случае подобный подход чреват последствиями.
Цитата канала wargonzo.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в девяти российских городах 16 сторонников украинского неонацистского сообщества «МКУ», сообщили 29 апреля в пресс-службе ФСБ.
Отмечается, что задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.
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Папа Франциск готов способствовать украинскому урегулированию. Об этом в беседе с журналистом газеты La Reppublica заявил префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри.
Подробности в материале: Ватикан заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский — абсолютно несамостоятельный ставленник Запада, проводящий по его наущению враждебную России и русским политику, и у президента России нет никаких оснований с ним встречаться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Зеленского.
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Администрациям президентов России и Украины не удалось продвинуться в вопросе организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось», — сказал Песков.
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На сегодняшний день предложение президента РФ Владимира Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Москве остаётся в силе. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Единственное, что мы имеем: первое — это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе. Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил о готовности Путина говорить об отношениях с Украиной
Политика Украины идёт в русле героизации нацизма — вопреки заявлениям из Киева, сообщала 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: На Украине продолжается героизация нацизма — МИД РФ
Северо-запад Горловки (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 29 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Сотрудники правоохранительных органов Италии возбудили уголовное дело против 50-летнего жителя Кальяри и взяли с него подписку о невыезде, сообщают местные СМИ.Его подозревают в вербовке наемников для войны в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.
Читайте подробнее: Жителя Сардинии подозревают в вербовке наёмников для Донбасса
Три нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками зафиксировано за сутки 28 апреля на линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 29 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
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Заявление автора статьи на украинском сайте depo.ua, согласно которому президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Поездка закончится пинком под зад» — Зеленского позвали на встречу в Крым
Шествие в честь украинских нацистов — дивизии СС «Галиция», которое прошло в Киеве накануне, 28 апреля, осуждает МИД Израиля в опубликованном 29 апреля заявлении.
Читайте подробнее: Израиль осудил шествия нацистов в Киеве
Заявление участников «Марша вышиванок» в Киеве, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина», о том, что они готовы воевать в Москве, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 апреля в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Будут убивать мирных людей!» — на марше нацистов в Киеве призвали к войне
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, — представитель ДНР.
«Выпущено 12 мин калибра 82 миллиметра».
«Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно — это наш ответ на агрессию Российской Федерации … 7 лет войны России против Украины», — министр обороны Украины Андрей Таран.
С 30 апреля жители Донецкой Народной Республики освобождены от уплаты всех долгов перед украинскими банками.
Москва по-прежнему не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил журналистам в пятницу, 30 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные, — сказал Дмитрий Песков. — Пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что существуют определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным, текущим вопросам и взаимодействие должно идти по линии замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Выявлено размещение 89 единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, сообщил 30 апреля на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.
С целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения 10, 28, 58 и 72-й бригад активно применялись станции радиоподавления «Буковель-АД» из состава мобильных групп 305-го батальона РЭБ в районах населенных пунктов: Степановка, Авдеевка, Троицкое, Березовое, Александро-Калиново, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Гнутово, Павлополь, Нелиповка, Клебан-Бык, Новоселовка, Новобахмутовка, Водяное и Пищевик.
По словам Басурина, за линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожной станции в Зачатовке СММ ОБСЕ зафиксировала двенадцать танков, еще десять танков в Урзуфе и четыре САУ «Гвоздика» в Мангуше. На железнодорожной станции в Хлебодаровке восемь самоходных гаубиц 2с3 «Акация» и столько же на полигоне населенного пункта.
Кроме этого, наблюдатели зафиксировали отсутствие сорока восьми 100-мм противотанковых орудий «Рапира», тридцати девяти 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», десяти 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и десяти танков Т-64.
Также украинское командование проводит мероприятия по минированию близлежащих территорий к населенным пунктам и дорог общего пользования, что напрямую угрожает жизни и здоровью мирных граждан. Отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в непосредственной близости от жилых домов и дорог общего пользования в зоне ответственности 28 омбр в районе Марьинки и в зоне ответственности 58 омпбр вблизи Невельского. Об этом сообщил 30 апреля на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.
Украинская сторона должна выполнять Минские соглашения — только так можно решить проблему нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу 30 апреля в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — бывшего участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, который находился под стражей более года, сообщает ТАСС.
«Назначить Антоненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — сообщила в ходе заседания председательствующая по делу судья Оксана Голуб.
Суд также обязал Антоненко носить электронный браслет.
«На Горловском направлении боевики 10-й огшбр с позиций в районе Шумов обстреляли поселок шахты 6/7 из минометов 82-мм калибра, выпустив шесть мин, также применялось снайперское оружие.
На Донецком направлении минометные подразделения 72-й омбр из 120-мм минометов обстреляли окраины Яковлевки, выпустив девять мин. Бригадная артиллерийская группа 58-й омпбр вела огонь из 122-мм артиллерии с позиций в Песках и Опытном, выпустив четыре снаряда по Яковлевке и шесть по Веселому.
Кроме того, минометные подразделения 28-й омбр с позиций в Невельском из 120-мм минометов обстреляли район поселка шахты «Трудовская», выпустив восемь мин.
На Мариупольском направлении с позиций 1-го батальона 128-й огшбр в районе Павлополя противник обстрелял Набережное с применением минометов 82-мм калибра, АГС и стрелкового оружия. Кроме того, с позиций в районе Водяного боевиками 128-й бригады выпущено 22 гранаты из АГС по Ленинскому», — заявил Басурин.
За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня, сообщил 30 апреля официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин на брифинге в Донецке.
Всего за неделю зафиксировано тридцать пять нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник открывал огонь по населённым пунктам Республики, используя 152-, 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты различного типа, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин отметил также, что с начала текущих суток боевики 58-й бригады с позиций в Песках обстреляли Жабуньки, выпустив три гранаты из СПГ. Также с позиций 28-й бригады выпущено двенадцать мин 82-мм калибра по Старомихайловке.
Эдуард Басурин отметил, что обстрелам со стороны противника подверглись пятнадцать населенных пунктов ДНР: Старомихайловка, Александровка, Веселое, поселки шахт 6/7 и имени Гагарина (Горловка), Железная Балка, Крутая Балка, Озеряновка, Яковлевка, Саханка, Ленинское, Украинское, Зайцево, Коминтерново, Спартак.
Количество атак ВСУ на территорию ДНР в апреле достигло 159, сообщает 30 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Из 159 обстрелов 80 осуществлялись с применением тяжёлого вооружения.
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Количество обстрелов территории ДНР со стороны украинских боевиков за неделю достигло 35. При этом ВСУ использовали тяжёлое вооружение: артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, миномёты калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы.
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Американская администрация не отрицает, что Россия отвела значительные силы от границы с Украиной, и считает это конструктивным шагом Москвы. Об этом сообщил 30 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы обратили внимание на тот факт, что они [российские власти] отвели существенное число своих сил от границы, возвращают их в места постоянной дислокации. Это конструктивный шаг», — заявил советник американского лидера на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.
При этом Салливан отметил, что возможность оказания Соединенными Штатами какой-то экстренной военной помощи Украине не рассматривается.
«У нас продолжающееся сотрудничество в сфере безопасности с Украиной, в рамках которого мы предоставляем им военную технику, а также обеспечиваем какие-то формы подготовки. <…> Как я сказал, наши отношения в сфере безопасности продолжаются. Вопрос о том, чтобы предпринять нечто, выбивающееся из этого ритма, не обсуждается. Однако в этом ритме США принимали запросы от украинцев в прошлом и передавали им [оружие и военную технику]. Мы будем принимать [такие] запросы в будущем и будем готовы предоставлять определенные типы материальных средств», — цитирует ТАСС Салливана.
Он отвечал на прямой вопрос о том, идет ли речь о поставках Киеву дополнительных вооружений, которые бы тот мог сразу применить в случае необходимости.
По словам помощника главы американской администрации, США намерены отстаивать «суверенитет и территориальную целостность Украины», а также использовать «непубличные дипломатические каналы высокого уровня», чтобы обсуждать с Россией, «как заниматься данной ситуацией на перспективу». Параллельно Вашингтон будет вести консультации на этот счет с Берлином, Парижем «и другими ключевыми действующими лицами», подчеркнул Салливан.
Он пообещал, что Вашингтон будет добиваться от других государств, прежде всего в Европе, присоединения к инициативам Соединенных Штатов «ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».
Кроме того, Салливан напомнил, что США работают с Международным валютным фондом и другими организациями такого рода, чтобы добиться «проведения существенных экономических реформ на Украине», помочь Киеву добиться какой-то «меры экономической стабильности».
Согласно изложенной сотрудником Белого дома информации, нынешний президент США Джо Байден с самого начала предупредил о намерении твердо поддерживать Украину и собирается придерживаться такого курса и далее.
Территория ЛНР 24 раза была обстреляна украинскими боевиками за неделю, сообщил 30 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
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Резолюция Европейского парламента, согласно которой структура предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа в случае, если РФ вторгнется на Украину, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
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Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне своего визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты будут работать с Украиной, чтобы обеспечить соответствие критериям членства в НАТО.
Учения резервистов территориальной обороны ВСУ в Волновахском районе Донецкой области.
Цитата канала «Военный осведомитель».