Тюмень, , 17:41 — REGNUM В Тюмени 16 апреля на улице Щербакова обнаружено тело женщины, числившейся пропавшей без вести с сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Ранее по факту исчезновения 74 — летней жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Тело, при котором были обнаружены документы погибшей, найдено в парке, недалеко от места её проживания.

С целью установления точной причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.