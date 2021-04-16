Орел, , 17:41 — REGNUM Две частные охранные организации оштрафованы на общую сумму 2 млн рублей за совершение коррупционных правонарушений в Орле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 16 апреля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что в феврале 2019 года представители частных охранных организаций «ЦОН-П» и «Орел-Беркут» передали сотруднику отдела управления Росгвардии по Орловской области взятку за общее покровительство и предупреждение о предстоящей проверке с целью исключения возможного привлечения юридических лиц к ответственности.

В отношении ЧОПов возбудила два дела об административных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Постановлением суда юридические лица признаны виновными в совершении коррупционных правонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей каждому. В целях обеспечения оплаты штрафа по ходатайству прокурора судом расчетные счета организаций арестованы.

Уголовное дело в отношении сотрудника управления Росгвардии по Орловской области, обвиняемого в получении взятки, находится на рассмотрении в суде, уголовные дела в отношении взяткодателей находятся в производстве.